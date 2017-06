AK Parti Kars İl Başkanlığı’nda bayramlaşma

Milletvekili Selahattin Beyribey, İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti Kars İl Başkanlığı’nda partililerle bayramlaştı. Milletvekili Beyribey ve İl Başkanı Adem Çalkın, partililerin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

AK Parti Kars İl başkanı Adem Çalkın, "Mübarek Bayramı’nın ülkemize, Türk İslam Alemi’ne ve bizlere hayır getirmesini cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Bugün bir ramazanı geride bıraktık. Rabbim her daim bolluk, bereketlilik içerisinde huzurlu ramazanlar alemi İslam’a nasip eyler inşallah. ve bundan sonraki bayramlarda tüm İslam aleminin huzur içerisinde geçireceği bayram olur. AK Parti teşkilatları olarak bu ramazanda da gerek ilçelerde, gerek il merkezinde hamd olsun bizlerde boş durmadık. Her gün kadın kollarımız bir sofrada iftarını açtı. Gençlik Kollarımız öyle yaptı. il yönetimimiz bir çok programa dahil oldu. Milletvekilimiz, Bakanımız her gün bir yerlerdeydi. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız her gün bir ailenin misafiri oldu. bizim farkımız buradan geliyor. Biz gönüllere hitap eden bir partiyiz. bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz" dedi.

İl Başkan Adem Çalkın’ın ardından söz alan AK Parti Milletvekili Dr. Selahattin Beyribey, "Bayramlar özellikle Ramazan bayramı bir sabrın, ne olduğunu anlamanın birliğin, beraberliğin, açlığın, susuzluğun ve aç ve susuz insanların çektikleri cefaların, sıkıntıların bizler tarafından da daha iyi anlaşılmasına sebebiyet veriyor. Bizim partimizin temel felsefesi, ’insanı yaşat ki, devlet yaşasın’ felsefesi, onun içindir ki bu ramazan bayramı ve bütün bayramlarda birlikteliği, beraberliği, bütünlüğü sağlayan bir partiyiz" diye konuştu.

Programda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İl Başkanı Adem Çalkın’ı cep telefonuyla arayarak partililerin ve Karslıların bayramını kutladı.

Yapılan konuşmaların ardından partililer bayramlaştı. Milletvekili Beyribey ile İl Başkanı Çalkın, partilerle tek tek tokalaşarak bayramlaştı.