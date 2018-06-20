Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 15:26

Akşener Kars’ta beklediği ilgiyi görmedi

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kars’ta beklenen ilgiyi görmedi.

Akşener Kars’ta beklediği ilgiyi görmedi

20 Haziran 2018 15:26


Partisinin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği mitinge katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beklenen ilgiyi göremeyince konuşmasını kısa kesti. Cumhuriyet Meydanı’nda yaklaşık bin kişin katıldığı mitingde konuşan Akşener, “Süper baskın seçim olarak getirenler pişman oldular. Bir sorunun cevabını veremiyorlar. Her şey iyiyse bu seçim niye yapılıyor. Her şey kötüyse sana niye oy verelim. Dolayısıyla 24 Haziran akşamı Türkiye’de değişim zamanı olacak inşallah” dedi.


Türkiye’nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade eden Akşener, “Türkiye’nin coğrafyası çok güzel, Kars İsviçre’den çok güzel, Bir başka şehrimiz İngiltere’den çok güzel, bir başka şehrimiz İtalya’dan güzel, Fransa’dan güzel ama bir özelliğimiz var. Bu potansiyellerimizi bu güzelliklerimizi bugüne kadar değerlendirme fırsatı bulunamadı” diye konuştu.


Akşener, konuşmasının ardından İyi Parti Kars milletvekili adaylarını sahneye davet ederek 24 Haziran seçimlerinde destek istedi. Akşener, daha sonra Kars’tan ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç