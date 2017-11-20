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20 Kasım 2017 13:10

Ameliyat olabilmek için yardım bekliyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde görme sorunu yaşayan diyabet hastası Ayhan Özçelik, ameliyat olabilmek için yardım bekliyor.

Ameliyat olabilmek için yardım bekliyor

20 Kasım 2017 13:10


Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veren 31 yaşındaki Ayhan Özçelik, ameliyat olabilmek için devlet büyüklerinden ve hayırseverler vatandaşlardan destek istedi. Maddi durumu iyi olmadığı için ameliyat olamayan Özçelik, çalışmadığı için kendisine kardeşinin baktığını, ameliyat olduğu takdirde yeniden görebileceğini söyledi. Özçelik, “Diyabet hastasıyım, hastalığım gözlerime vurdu, gözlerim görmüyor. Bir takım ameliyat geçirdim ama fayda etmedi. Gözlerimin açılma ihtimali var fakat param olamadığımdan dolayı ameliyat olamıyorum. Benim yüzümden kardeşim çalışamıyor, bana bakıyor. 2004 yılından itibaren annemi kaybettim ben ve kardeşimle birlikte yaşıyoruz. Gözlerim her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bir an önce ameliyat olmam lazım. Buradaki doktorlar gözlerimin açılma şansı olduğunu söyledi. Maddi durumum olmadığı için büyük şehirlere gidemiyorum, burada tedaviler bir sonuç vermedi, elimden bir şey gelmiyor. Elim kolum bağlanmış durumdayım. Gözlerim için beni daha iyi hastanelere sevk ettiler. Maddi durumum iyi olmadığı için gidemiyorum” dedi.


Tekrar gözlerine kavuşmak isteyen Özçelik, kendisine yardım eli uzatılmasını bekliyor. Günlük ihtiyaçlarını kardeşi ve komşularının karşıladığını anlatan Ayhan Özçelik, tedavi olarak yeniden gözlerine kavuşmanın hayaliyle yaşıyor.




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