Ani Ören Yeri'ne yoğun ilgi görüyor

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, antik şehir Ani Örenyeri'nin ziyaretçi sayısındaki artışa Ani'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi de etken oldu.

“Dünya Kenti”, "Binbir Kilise", “Medeniyetler Beşiği” ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yapan, 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani, özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındıktan sonra bölgeye çok sayıda turist çekmeyi başardı. Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani, ziyaretçileri cezbediyor.

Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler Ani Örenyeri ziyaretinin ardından Kars Kalesi, Kümbet Cami, Harakani Türbesi, Tarihi Hamamlar, Taş Köprü, Çıldır Gölü ve son olarakta Sarıkamış'ı gezerek kentten ayrılıyor.