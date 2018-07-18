Ani Ören yerine yoğun ilgi

Kars’a 42 kilometre uzaklıkta yer alan Ani Ören Yeri, Türkiye-Ermenistan sınırına yakın Arpaçay Nehri kenarında konumlanan ve kuruluşu milattan önce 5 bin yıllarına dayanıyor.

Milattan önce 5 bin yıllarına dayanan tarihi ile “İpek Yolu” üzerinde bulunan bir ticaret merkezi Ani Ören Yeri, en önemli dönemini ve en kalabalık dönemini Bakradlı krallıklar zamanında İpek Yolu üzeri güzergahının Anadolu’ya geçişteki ilk kapısı olma döneminde yaşadığı ortaya çıktı.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ani Ören Yeri, UNESCO Dünya Listesi’ne girdikten sonra daha fazla yabancı turisti Kars’a çekti. Son dönemlerin en yoğun günlerini yaşayan Ani Ören yerinde bir taraftan da kazı ve restorasyon çalışmaları yapılıyor.

“Ani Ören Yeri

Tarih öncesi dönemlerden itibaren çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan ve Ortaçağda önemli bir ticaret yolu olan İpek Yolu’nun Kafkaslardan Anadolu’ya ilk giriş noktasında kurulmuş olan Ani, bu dönemde büyük bir gelişme göstererek bölgenin politik, kültürel ve ekonomik merkezi konumuna yükseldi.

Büyük oranda ayakta kalmış olan etkileyici surları, dini ve sivil mimarlık örnekleri ve şehir planlaması ile Ortaçağ kentinin bir özeti niteliğindeki Ani’de, tarih boyunca süren çok kültürlülük buradaki dini ve sivil mimarinin biçimlenmesinde de etkili olmuş.

Çeşitli Pagan, Hıristiyan ve Müslüman kültürlere ait mimari kalıntıların büyük bir çoğunluğu sağlam durumda günümüze ulaştığı antik kentte, dini, sivil, askeri her tür yapı çeşidine ait eserler bulunuyor. Ani, ayrıca plan ve mimari özellikleri bakımından nadirlik sınıfına dahil edilebilecek yapıların yanı sıra ilk olma, gelenekleri aktarma, kültürel etkileşimleri yansıtma bakımından önem taşıyan yapıları da barındırıyor.