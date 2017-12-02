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02 Aralık 2017 08:50

Araçları battaniyelere sardılar

Soğukların etkili olduğu Kars’ta, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için ne bulduysa araçlarının üzerine örttü.

Araçları battaniyelere sardılar

02 Aralık 2017 08:50


Soğuk havanının hüküm sürdüğü kentte vatandaşlar, soğuktan korumak istedikleri araçlarının üzerine kilim, halı ve battaniye serdi. Kars caddelerinde üzerleri örtülü araçlar is esoğuk havanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.


Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye kadar düştü. Don ve buzlanma nedeniyle bazı araç sahipleri araçlarının motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için ilginç yöntemler deniyor. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine kilim atarken, bazıları da halı, battaniye ve branda kapatarak soğuktan koruyor.




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