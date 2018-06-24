Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 07:28

Araçta sıkışan kedi kurtarıldı

Sarıkamış’ta bir aracın ön tamponunda sıkışan kedi, kurtarıldı.

Araçta sıkışan kedi kurtarıldı

24 Haziran 2018 07:28


Sarıkamış’ta park ettiği aracından kedi sesinin geldiğini duyan sürücüsü Remzi Gül, aracını kontrol etmeye başladı. Aracının alt muhafazasından giren ve ön tamponda sıkışan bir kedi olduğunu gören Gül, aracının çalıştırmadan vatandaşların yardımıyla iterek tamirciye getirdi.


Aracının çalıştırdığında kediye zarar vereceğini düşünen Remzi Gül, tamirciye aracının alt muhafazasını söktürdü.


Yaklaşık bir saatlik mücadele sonrasında aracının tamponunda sıkışan kedi kurtarıldı. Tamircinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkan kedi, koşarak gözlerden kayboldu. Araç sahibi Remzi Gül’ün bu davranışı karşısında, kediyi sıkıştığı yerden kurtaran tamirci ise Gül’den ücret almadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç