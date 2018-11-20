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Ardahan'da avcılar tarafından vurulan şahin, Kars'ta tedavi altına alındı

Ardahan’da avcılar tarafından vurulan Kızıl Şahin, Kars’ta tedavi altına alındı.

Ardahan'da avcılar tarafından vurulan Kızıl Şahin, Kars'ta tedavi altına alındı. Kızıl Şahin'in ilk muayenesinde kanatlarında çok sayıda saçmaya rastlandı.


Ardahan'da duyarlı vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada Şube Müdürü Fatoş Okulu, yaralı kızıl şahini muhafaza altına alarak, zaman kaybetmeden Kars'a getirdi.


Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen Kızıl Şahin, tedavi altına alındı.


KAÜ Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan Kızıl Şahin'in kanatlarında çok sayıda saçma yarasına rastlandı. Doku kaybının da olduğu Kızıl Şahin'in tedavisi devam ediyor.

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