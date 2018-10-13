Arpaçay Erkan Koçali Kız Öğrenci Yurdu hizmete girdi

Arpaçay'da hayırsever iş adamı Erkan Koçali tarafından yaptırılan 100 öğrenci kapasiteli Arpaçay Erkan Koçali Kız Öğrenci Yurdu açılışı yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Vali Rahmi Doğan, Kaymakam Abdil Koç, hayırsever iş adamı Erkan Koçali, 20-22 Dönem Kars Milletvekili Dr. Y. Selahattin Beyribey, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Belediye Başkanı Erçetin Altay ve çok sayıda davetli katıldı.

Öğrenci yurdunun açılışından duyduğu memnuniyeti dile getiren işadamı Erkan Koçali, “Okumak insanı insanı yüceltir. Geliştirir, biz Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı'nda da 5-6 tane Kars'ta kız yurtları yaptık. Kız çocuklarının elbette okuması, gelişmesi lazım. Çünkü onlar hem bacı, hem anne, hem hanım, topluma yön veren onlar.onlar ne kadar eğitimli olursa, çocuklar o kadar düzenli ve ahlaklı yetişir. Çocukluk dönemin Kars'ta geçti. Cumhuriyet İlkokulu'nda okudurm. İstanbul'da da elimizden geldiği kadar iş hayatında da bir şey yağmaya çalıştım. Benim elim ekmek tuttu tutalı, özellikle kız çocuklarına 25 yıldır burs veriyorum. Ortalama 15 bin çocuğa burs verdiğimi biliyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi Rahmi Doğan, “Devlet olarak, millet olarak üzerinde en fazla durduduğumuz, en çok kaynak aktardığımız ve çocuklarımızı geleceğe hazırladığımız bir sektör. Gelişmiş ülkelere şöyle bir baktığımızda gayrisafi milli hasılalarının belli bir miktarını eğitim-öğretime hazırlılıyorlar, ayırıyorlar. Sadece bir sektör olmaktan öte buraya yapılan yatırımlar çocuklarımızın geleceği, bu milletin, bu devletin, bu ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Ortalamaya bir baktığımızda bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti gayrisafi milli hasılasının yüzde 12'sini eğitim-öğretime ayırmaktadır. Bu şunu göstermekte ki, millet olarak, devlet olarak çocuklarımızın geleceğine önem veriyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından porgram Kafkas Halk Oyunları ekiplerinin gösterisi ve aşıklar dinletisi ile devam etti. Programda son olarak okunan dualar eşliğinde yurdun açılışı yapıldı. Açılışın ardından yurt gezildi.

Öte yandan açılışı yapılan Erkan Koçali Kız Öğrenci Yurdu ile birlikte Arpaçay'da taşımalı eğitim de sona erdi.