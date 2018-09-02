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02 Eylül 2018 13:39

Asboğa Gölü turizme kazandırılmayı bekliyor

Türkiye’de kış turizminin önde gelen merkezlerinden Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki gizli cennet Asboğa Gölü’nün turizm kazandırılarak yöredeki turizmin 12 aya yayılması amacıyla çalışmalara başlandı.

Asboğa Gölü turizme kazandırılmayı bekliyor

02 Eylül 2018 13:39


İlçe merkezinden 11 kilometre uzaklıkta ve 2007 rakımda bulunan, ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuşa barınma imkanı sağlayan göl, 13 bin 800 metrekarelik alana sahip.


Bölgenin turizm potansiyelini daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalarla Asboğa Gölü de turizme kazandırılacak.


Bu çalışmalar çerçevesinde gölün tanıtımının yapılarak bölgeye turlarla turist getirilmesi amaçlanıyor.


Turizmciler, yöre turizminin 12 aya yayılması için söz konusu göle bisiklet turları ve atlı kızak turları düzenlenmesini, göl çevresine mesire alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile ağaçlandırma yapılmasını istiyor.


Asboğa Gölü’nün turizme kazandırılmasını isteyen Doğa Fotoğrafçısı Hasan Cellat, "Bilinmeyen bir cennet olarak görüyoruz. Özellikle bu Asboğa Gölü turizme kazandırılması açısından burada başta kamp olmak üzere çeşitli aktiviteler yapılabilir. Bu göl doğal bir göldür. Yazın ve kışın güzel aktiviteler yapılır. Bir an önce bura turizme kazandırılmalı.” dedi.




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