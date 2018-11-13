Ayılar Sarıkamış'ta kış uykusu öncesi besin depoluyor

Yazın beslenmek için gittikleri Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya dönen boz ayıların büyük çoğunluğu, Sarıkamış'ta kış uykusuna yatıyor. Boz ayılar kış uykusu öncesi Sarıkamış çöplüğünde besin depoluyor.

Sarıkamış'ta yaşayan boz ayılar, Ağustos ayında beslenmek amacıyla Artvin'in Şavşat ilçesine göç ediyor. Uzun yolculuğun ardından, Şavşat'a ulaşan boz ayılar sonbaharı burada geçiriyor. Kasım ayında, gittikleri güzergahı takip ederek geri dönen boz ayılar, Sarıkamış çöplüğünde beslenerek Aralık ayı itibarıyla Sarıkamış ormanlarında kış uykusuna yatıyor.

Ayılara 5 metre yaklaştılar

Ayıları görmek için ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sarıkamış çöplüğüne gelen vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden ayılara 5 metre kadar yaklaştı. Araçlarının içerisinde ayıları izleyen vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayın yaptı.

Ayıları kış uykusuna yatmadan önce görmek istediklerini ifade eden vatandaşlar, "Burada havalar çok soğuk, eksi 5 ile 10 derece arasında değişiyor geceleri. Ayıları kış uykusuna yatmadan önce gelip görmek istedim. Gördüm, gerçekten çok ilginç. 5 ile 10 arasında şu anda önümüzde ayı var. Kalabalık bir grup var. Aramızda da 10-5 metre mesafe var. Arabadan inemiyoruz tabi sadece arabanın içerisinden seyredebiliyoruz" dedi.

Sarıkamış çöplüğünde yavrularıyla birlikte beslenen ayılar, Aralık ayında Sarıkamış ormanlarında kış uykusuna yatıyor.