Bakan Ahmet Arslan, Kars’ta incelemelerde bulundu

Havayoluyla Kars’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı Harakani Havaalanı’nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Rektör Sami Özcan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Milletvekili Adayları Yunus Kılıç, A. Fetah Çetinkaya karşıladı. Bakan Arslan, ilk olarak Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Gençlik Merkezi’nin yapılacağı bölgeye geldi. Burada Vali Rahmi Doğan’dan bilgiler alan Bakan Arslan, daha sonra Türk Telekom’un yaptıracağı okul yerine geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türk Telekom gerçekten ülkemizin güzide kuruluşlarından birisi, herkes bunu çok iyi biliyor. 178 yıldır PTT’mizle birlikte ülkemizin iyi gününde de, dar gününde de, hep güzel hizmetler etmiş böyle anılan bir kuruluşumuzdur. Nitekim son dönemlerde özellikle PTT ile Telekom’un ayrılmasıyla, PTT kendi alanında bir marka olarak dünya çapında hizmet vermeye başladı. Türk Telekom da aynı şekilde hem GSM operatörüyle, hem internet sağlayıcı şirketi Avea ile TTNET ile hem de yine çağrı merkezleri marifetiyle ülkemizin bir çok yerinde istihdam sağlamak adına Asis ile birlikte gerçekten bir dünya markası oldu" dedi.

Arslan, "Onun yanı sıra birkaç şirketi daha var ki dünya çapında yazılımları yapıyor. Dünya çapında projeler geliştiriyor. Birçok şirketi var. Ülkemizin pek bilmediği ama bizim dünya çapında başarılarına şahit olduğumuz birçok şirketi var. İşte Telekom bunun büyümesine ve gelişmesine sadece Türkiye içerisinde değil, Türkiye dışarısında devam ediyor ve bayrağımızı yukarıda dalgalandırmak adına çok güzel işler yapıyor. Bu yüzden kendilerini tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Türk Telekom’un yapacağı okula Ahmet Arslan ismi verilecek

Öte yandan Türk Telekom’un Kars’ta yaptıracağı okula adının verilmesinin anlamlı olduğunu ifade eden Arslan, "Ancak bir konuda daha tebrik ediyoruz 2005’te başlamak üzere özellikle eğitime katkı anlamında gerek bilgisayar sınıfları kurması konusunda çok iyi destek verdiler. Gerek okullar yapılması konusunda ülkenin birçok yerinde çok ciddi destekler verdiler. Nitekim daha önce Digor’da çok güzel bir okul yaptılar, kapalı spor salonu ile birlikte lojmanları ile birlikte ben o zaman Genel Müdürdüm. Başbakanımız bakandı geldi. Gerçekten diyorum öyle bir ihtiyacı vardı. Gördüler yakın zamanda yine böyle bir şey konuşurken eğitime destek kapsamında yine okul yapma görevini hazır mısınız dediğimizde, memnuniyetle hazırız dediler. Ve sadece burada değil, başka illerimizde de benzer okullar yapılması ve eğitime kazandırması konusunda da Milli Eğitim Bakanlığımızla bir protokol imzaladılar. Ve biz de oradaydık şahitlik ettik ona, 8 okul yapacaklar. İste bunun bir tanesi de Kars merkez de. Yine değerli valimizle, milletvekili arkadaşlarımıza, İl Milli Eğitim Müdürü ile oturup konuştuk, değerlendirmesini yaptık. En çok nerenin ihtiyacı var diye, şehir merkezinde 24 derslik hem ortaokul hem lise olarak, 12 derslik ortaokul 12 derslikli lise olmak üzere bir okulun daha iyi olacağını söylediler. Ve böylece bu protokol kapsamında burada okul yapılmasına karar verdik. Bu konuda Türk Telekom CEO’su Pual Doany’a çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu okul çok güzel, çok modern Kars’taki gençlerimizin, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını görecek bir okul olacak. Bunun merkezde olması öğrencilerimizin rahat erişebilmesi adına önemli, bunun içinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu gördüğünüz eski binaların hepsi yıkılacak. Hem şehir böyle bir çirkinlikten kurtulmuş olacak. Hem de bu 8 bin 500 metrekarelik alan üzerinde güzel bir okul kazandırmış olacaklar. Özeti ve kısacası bu, dolayısıyla isim konusuna gelince teşekkür ediyoruz. Telekom bugün bunu yapmıyor. Telekom gerçekten her zaman ülkemize hizmet edenlerin ismini okullarda yaşatmak adına geçmişte de okullara isimler verdi ve Başbakanımızın bakanlığı döneminde yine ismini bir okula verdiler. Biz de gidip gururla açmıştık. Bugün de kendilerine çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Ahmet Arslan, incelemelerinin ardından kentte esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla tavla oynadı. Bakan Arslan, Kars’ta Sultan Alparslan Külliyesi’nin temel atma törenine de katılacak.