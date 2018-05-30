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30 Mayıs 2018 16:03

Bakan Ahmet Arslan, partisinin Arpaçay ve Akyaka Seçim Koordinasyon Merkezlerinin açılışını yaptı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, partisinin Kars’ın Arpaçay ve Akyaka ilçelerindeki seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

Bakan Ahmet Arslan, partisinin Arpaçay ve Akyaka Seçim Koordinasyon Merkezlerinin açılışını yaptı

30 Mayıs 2018 16:03


Arpaçay ve Akyaka ilçelerinin girişinde davul zurna eşliğinde karşılanan Bakan Ahmet Arslan ve beraberindekiler, araç konvoyuyla ilçe merkezine geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.


AK Parti hükümetlerinin Türkiye’yi 16 yıl adeta hizmete doyurduğunu ifade eden Bakan Ahmet Arslan, "Yıllardır bu ülkenin insanının derdiyle dertlenen, derdine derman olmak için koşturan, çırpınan ve bugüne kadar taş üstüne taş koyarak millete hizmetkar olduğunu ispatlayan adayımız var. Başkan şanslıyız diyor. Hiç şüpheniz olmasın ki, sadece Arpaçay değil, sadece Kars değil, sadece Türkiye değil, dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar da şanslı yüzyılda bir lider yetişir. İşte bu dönemde bu asırda o liderin adı Recep Tayyip Erdoğan, o yüzden Rabbim ona sağlık afiyet versin. Rabbim ona güç kuvvet versin, bu bize lazım olduğu gibi dünyanın birçok yerine gidiyorum. Sizin evladınız olarak dünyanın birçok yerinde görüyorum ki, Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız onlara da lazım. O yüzden güçlü bir şekilde destek olmaya devam edeceğiz. 24 Haziran’da Allah’ın izni ile güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz buna hiç ama hiç şüphemiz yok" dedi.


Bakan Ahmet Arslan ve beraberindekiler Arpaçay ve Akyaka Seçim Koordinasyon Merkezilerinin açılışını yaptıktan sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.




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