Bakan Ahmet Arslan’dan asker ailesine bayram sürprizi

Bakan Arslan’ın asker ailesine bayram sürprizi duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Türkiye’nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ifade eden Bakan Arslan, içeride ve dışarıda terör örgütünün tepesine binildiğini ve olduğu yerde yok edildiğini belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bayram Namazı’nın ardından Kaymakam Ercan Öter ile birlikte Kağızman Komando Taburu’nu ziyaret etti. Bakan Arslan’ı Komando Taburu girişinde Tabur Komutanı Albay Ahmet Karaçam karşılaştı.

Askerin bayramını kutlayan Arslan, bir süre Komando Tabur Komutanı Ahmet Karaçam’dan sohbet etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Türkiye’nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü, ister içeride ister dışarıda, bataklık kurutmak adına terör örgütünün hangi terör örgütü olursa olsun. Arkasında kim olursa olsun. Tepelediğini, tepesine bindiğini, olduğu yerde yok ettiğini gördük. Allah sizlerden razı olsun. Ve inşallah sizin sayenizde gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakacağız. Daha iyi bir vatan bırakacağız” dedi.

Siz bu görevi yaparken, bizler de aldığımız sorumluluk çerçevesinde bu ülkeyi daha imar edebilmek, daha mağmur edebilmek ve gelecek nesillere daha iyi şartlarda bırakabilmek adına sizin gibi bizde gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Tekrar bu kutlu davada, bu kutlu mücadelede şehit olan arkadaşlarımız, şehit olan arkadaşlarınız var. Onların hepsine rahmet diliyoruz. Minnetle yad ediyoruz. Ve rabbim onların şefaatine bizleri nail eylesin” diye konuştu.

Daha sonra askerle bayramlaşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, görevde olduğu için uzun süre ailesiyle görüşemeyen asker Tolga Yılmaz’ın babasıyla görüştü. Bir süre Tolga Yılmaz’ın babası İlkay Yılmaz ile görüşen Arslan, daha sonra telefonunu Tolga Yılmaz’a vererek babasıyla görüştürdü.

Arslan, daha sonra Kağızman Komandı Taburu’ndan ayrıldı.