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10 Temmuz 2017 16:31

Bakan Arslan, 15 Temmuz şehitleri için yürüyecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yarın Kars’ta 15 Temmuz şehitleri anısına yürüyecek.

Bakan Arslan, 15 Temmuz şehitleri için yürüyecek

10 Temmuz 2017 16:31


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Milletvekili Selahattin Beyribey ile birlikte yarın havayoluyla memleketi Kars’a geliyor. Bakan Arslan, Kars’ta 15 Temmuz anma etkinlikleri programına katılacak. Arslan, ilk olarak saat 11.00’de Kars Garnizon Şehitliğini ziyaret edecek. Bakan Arslan daha sonra Evliya Camii’nde düzenlenecek olan mevlit programına katılacak. Mevlit programı programının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile beraberindekiler 15 Temmuz Şehitleri anısına yürüyüş yapacak.




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