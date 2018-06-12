Bakan Arslan, 42 milyon liralık 6 tesisin açılışını yaptı

Kars Valisi Rahmi Doğan ile Kars’ın Arpaçay ilçesini ziyaret eden Arslan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı DSİ Genel Müdürlüğünün 42 milyon TL maliyetli 6 tesisin temel atma törenine katıldı.

Yatırımlar için Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na teşekkür eden Arslan, “Laf söylemekle peynir gemisini yürüteceklerini zannediyorlar. Ama Karslının da, Arpaçaylının da boş lafa karnı tok. Karslı diyor ki, ‘ben kimin hizmet ettiğini, kimin verdiği sözü yerinde getirdiğini biliyorum.’ Ve inşallah bugünden sonra da kimin verdiği sözü yerine getireceğini çok iyi biliyorum. Seçim beyannamesi açıklandı. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız tarafından, hep proje, hep Türkiye nereye gidecek, bunların örneklerini ortaya koydu. Bir çok proje ortaya kondu. Burada Kars’ta yapılacak projeler de dahil. Elbette ki muhalefet adayları da ortaya çıktılar. Söylemeleri gereken şu; ‘Tamam AK Parti şu projeleri yapıyor ama ben daha iyisini yapacağım.’ Şimdi AK Parti’den daha iyi proje ortaya koymaları lazım. Düşünüyorlar ortaya bir proje koyuyorlar. Bakıyorlar AK Parti yapmış. Dediler ki 18 yaşına kadar olan öğrencilere ücretsiz sağlık hizmeti vereceğiz. Baktılar ki AK Parti yılardır yapıyor. Bir de 25 yaşına kadar yapıyor” dedi.

Arslan, “öğrencilere ücretsiz kitap, defter vereceğiz dediler. 15 yıldır zaten öğrencilerimizin kitabı defteri masasının üzerinde, üstelik ücretsiz. Şimdi onu düşünüyor, bunu düşünüyor. Bir bakıyor ki, hepsini AK Parti yapmış. O zaman onlara bir tek şey kalıyor. Diyor ki, ‘maden bizim projelerle AK Parti’yle rekabet etme şansımız yok. Recep Tayyip Erdoğan ile rekabet etme şansımız yok. O zaman diyelim ki, AK Parti ne yaptıysa yıkacağız. Recep Tayyip Erdoğan ne dediyse tersini yağacağız.’ Kusura bakmasınlar. Bu milletin karnı boş lafa tok. Bu millet 16 sene öncesini unutmadı. İnşallah oraya geri dönmeyecek. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan’da AK Parti’de projeleriyle konuşuyor. Vatandaşta projelerle konuşulduğunu çok iyi biliyor. Ve diyor ki, ‘bana laf üstüne laf eden değil, taş üstüne taş koyan lazım.’ Allah’ın izniyle biz bunu yapacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Arslan, beraberindekilerle Koçköyü Gölet Sulaması, Kars Çayı Kafkas Üniversitesi Köprüsü, Digor Taşkın Koruma Tesisi, Susuz Aynalı Köyü Taşkın Koruma Tesisi, Sarıkamış Ortakale Taşkın Koruma Tesisi ve Susuz Taşkın Koruma Tesisi’nin temelini canlı yayınla ilgili bölgelere bağlanarak attı.