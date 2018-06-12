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12 Haziran 2018 15:32

Bakan Arslan "Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ramazan Bayramı’nda köprü ve oto yolların ücretsiz olacağını belirtti.

Bakan Arslan

12 Haziran 2018 15:32


Bir takım açılışlarda bulunmak üzere Kars Sarıkamış’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Her zamanki özellikle bakanlık olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz marifetiyle işletilen köprü ve otoyollarda ücretsiz uygulamayı devam ettireceğiz. Bu sene de ayın 13’ünü 14’üne bağlayan gece yarısı, yani bayramdan 1 önceki arife günü de dahil olmak üzere, bayram dahil 4 gün ücretsiz olacak" dedi.


Bayram sonrası da köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını ifade eden Bakan Arslan, "Bayram sonrası 18 Haziran Pazartesi sabah 07.00’ye kadar yine ücretsiz olarak devam edecek. Bizim amacımız şu arife günü gece yarısından itibaren yola çıkan sürücülerimiz bayram dönüşündeki pazarı pazartesiye bağlayan gece de ücretsiz bir şekilde seyahat etsinler diyoruz. Ve inşallah tekrar söylüyorum. Bakanlık olarak Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işletmiş olduğumuz otoyol ve köprülerde 13’ünü 14’üne bağlayan gece yarısından başlamak üzere 18 Haziran Pazartesi sabah 07.00’e kadar köpür ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek" diye konuştu.




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