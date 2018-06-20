Bakan Arslan, demir dövdü

Arslan, demirci ustasını telefonla Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile de görüştürdü.

Bakan Ahmet Arslan, Kağızman’da esnaf ziyaretinde ziyaret ettiği demircide, 85 yaşındaki demir ustası Ali Çakmakçı’dan çekici aldı, demir dövdü. Bakan Arslan’ın ustaca demir dövmesi, emektar demirciden tam not aldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kendi telefonuyla Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile demirci ustası Ali Çakmakçı’yı görüştürdü. Eroğlu, telefon konuşmasının sonunda, ‘Kağızman’a ısmarladım nar gele’ türküsünü söyledi. Veysel Eroğlu ile demirci Çakmakçı’nın telefon görüşmesi kameralara yansıdı.