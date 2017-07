Bakan Arslan, ilçe başkanlarına yapılan saldırıları kınadı

Kars Valiliği ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, terörle bir şeyi elde etmek isteyenlerin hiçbir şekilde emellerine ulaşamayacaklarını belirtti. AK Partili ilçe başkanlarına yapılan suikastları kınadığını söyleyen Arslan, “Efendim sadece suikastları değil, gerçekten terörle bir şeyi elde etmek isteyenlerin hiçbir şekilde emellerine ulaşmayacaklarını biz her platformda söylüyoruz. Her türlü mücadeleyi veriyoruz. Ve bunu sadece Türkiye değil, dünyaya söylüyoruz. Dünyaya diyoruz ki, ‘terörle bir yere gidilmez. Terörle topyekün mücadele etmek gerekir.’ Bizde ülkemizde silahlı kuvvetlerimizle, güvenlik görevlilerimizle, güvenlik koruyucularımızla birlikte her yerde topyekün bu mücadeleyi veriyoruz. Bu Türkiye içerisinde de böyle, Türkiye dışarısında da böyle, ama hainliğin sonunun olmadığı dün Van’da ve daha öncede Diyarbakır’da ortaya çıktı” dedi.

Bakan Arslan, “İnsanlar ülkenin kalkınması adına siyaset yapıyorlarsa, siyaset kurumu üzerinden ülkeyi geleceğe taşımak istiyorlarsa bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bizim tamda hainlere ve teröristlere söylediğimiz şu; ‘Terörizmle ve terörle hiçbir yere varamazsınız. Eğer varsa bir amacınız, varsa bir hedefiniz gelin siyaset yapın, siyaseti de siyasetin etik değerleri içerisinde yapın. İnsanımıza, ülkemize hizmet edin.’ Bunu yapmadıkları gibi terörle bir şey elde ettiklerini zannederek bu ülkeye, bu ülkenin insanına zarar verdikleri gibi onunla da yetinmiyorlar. Bu ülkeye siyaset kurumu aracılığıyla hizmet etmek isteyenlere şimdi namluları yönlendirmeleri kadar haince, yanlış ve kınanası, o yüzden kesinlikle kınıyoruz. Diyoruz ki, ‘gelin siyaset yapacaksanız siyaset yapın, onun dışındaki yollarla bu ülkede bir şeyler değiştirebileceğini düşünmeyin. Çünkü asla izin vermedik. Asla bu günden sonra da izin vermeyeceğiz. Lütfen elinize siyaset kurumunun yakasından çekin ki, siyaset kurumu üzerinden insanlar bu ülkeye hizmet edebilsin. Bu ülkenin geleceğini daha iyi noktalara bu ülkeyi taşımak adına hizmet edebilsin. Tekrar lanetliyoruz ve kınıyoruz” diye konuştu.

Daha sonra Kars Valisi Rahmi Doğan’dan brifing alan Bakan Ahmet Arslan, daha sonra havaalanına geçti.