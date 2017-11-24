Bakan Arslan ile Fakıbaba Öğretmenler Günü’nü kutladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kars’ta Alparslan Anadolu Lisesi’nde Eğitim Müzesinin açılışını yaptı, öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı

Kars Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı’na katılmak üzere Kars’a gelen Bakan Arslan ile Bakan Fakıbaba’yı Harakani Havaalanı’nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, kurum ve daire amirleri ile partililer karşıladı.

Bakan Arslan ve Fakıbaba, daha sonra havaalanından Alparslan Anadolu Lisesine geçti. Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, okul müdürü ve öğrenciler tarafından karşılanan Bakanlar, Anadolu Lisesinde oluşturulan Eğitim Müzesinin açılışını yaptı. Açılışın ardından toplantı odasına geçen Bakan Ahmet Arslan ile Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

"Türkiye için, insanlık için çok önemlisiniz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Sizleri yürekten kutluyorum. Gerçekten Türkiye için, insanlık için çok önemlisiniz. Meslek hayatınız boyunca binlerce gencimizi, geleceğimizi yetiştiriyorsunuz. Esasında gelecek öğretmenlerin elinde. Eğer biz burada oturuyor isek biz önce Allah’a sonra sizler de borçluyuz. Bu eğitimi veren sizlersiniz. Mesleğinizin ne kadar önemli olduğunu herkes bilincinde, biz de, vatandaşlar da, öğrenciler de şahsen öğretmen olmayı çok arzu ederdim. O kadar güzel bir mesleğiniz var ki, öğretmek, eğitmek, ne kadar hoş bir şey. Biz çok büyük mesafeler katlettik. Burada bunun en önemli mimarlarından birisi siz çok değerli öğretmenlersiniz" dedi.

"Temsil ettiğiniz öğretmenlik makamına teşekkür ediyoruz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise "Çok şey söylenebilir. Ancak söylenecek en güzel şey Ulu Önder Atatürk’ün, ’Geleceğimizin teminatı’ dediği gençlerin sizin ellerinizde, sizinle birlikte yoğrulmaları böylelikle geleceğe hazırlanmaları. O yüzden sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle kendi adımıza teşekkür ediyoruz. Elbetteki temsil ettiğiniz öğretmenlik makamına teşekkür ediyoruz. Kendi öğretmenlerimiz sizin meslektaşlarınız bizleri bugüne getirmek adına, bugüne hazırlamak adına gerçekten o zamanlar köy demeden, dağ demeden, mezra demeden, yayla demeden görev yaptılar. Meslektaşlarınız bugün de aynı şekilde ülkenin her yerinde en ücra noktasında görev yapıyor. Gençlerimizi geleceğe hazırlıyor. Nitekim bizi de o anlamda bugünlere hazırladılar. Onun için sizlerin huzurunda, sizlerin nezdinde onlara saygılarımızı sunuyoruz, ellerinden öpüyoruz. Ahrete intikal edenler var. Onlara da rahmet ve şükranlarımızı diliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakanlar öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Arslan ile Bakan Fakıbaba, daha sonra valiliğe geçti. Bakanlar öğlenden sonra “Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı”na katılacak.