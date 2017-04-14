Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 16:31

Bakan Arslan, Kağızman ’da binlerce kişi ile yemekte buluştu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ailesinin düzenlemiş olduğu yemek programına katıldı.

Bakan Arslan, Kağızman ’da binlerce kişi ile yemekte buluştu

14 Nisan 2017 16:31

Kağızman‘da düzenlenen programa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Kars Valisi Rahmi Doğan, birçok kurum amiri ve binlerce vatandaş teşrif etti.

Arslan ailesinin düzenlemiş olduğu yemekli programda konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Burada siyaset konuşmayacağım. Dualarımıza eşlik etmek için gelen bütün hemşerilerime canı gönülden teşekkür ederim. Allah herkesin hayrını kabul etsin.“ diyerek mevlit yemeğine katılan herkese teşekkür etti.

Yoğun bir kalabalığın olduğu mevlit yemeği okunan duaların ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
13
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    15°C
KARS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:21
  • Öğle :12:19
  • İkindi :16:03
  • Akşam :18:54
  • Yatsı :20:30
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!