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30 Haziran 2017 13:42

Bakan Arslan: “Kağızman’da Fen Lisesi açılıyor"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kağızman’da fen lisesinin yapılacağı müjdesini verdi.

Bakan Arslan: “Kağızman’da Fen Lisesi açılıyor

30 Haziran 2017 13:42


Ulaştırma ve sağlık alanlarının yanı sıra eğitimde de büyük yatırmaların yapıldığı Kağızman’a bir müjde daha geldi. İlçeye fen lisesi yapılması kararı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın destekleri ile onaylandı. 2017-2018 eğitim döneminde hizmete başlayacak okul, ilçe halkında büyük sevinç uyandırdı.


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Hamdolsun hiçbir sözümüz sözde kalmadı. Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz’a destek ve katkılarından ötürü bütün Kars adına ve şahsım adına teşekkür ederim, ayriyeten konuyu takip etikleri için Kars Milletvekilimiz Dr. Yusuf Selahattin Beyribey ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.




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