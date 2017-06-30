Bakan Arslan: “Kağızman’da Fen Lisesi açılıyor"

Ulaştırma ve sağlık alanlarının yanı sıra eğitimde de büyük yatırmaların yapıldığı Kağızman’a bir müjde daha geldi. İlçeye fen lisesi yapılması kararı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın destekleri ile onaylandı. 2017-2018 eğitim döneminde hizmete başlayacak okul, ilçe halkında büyük sevinç uyandırdı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Hamdolsun hiçbir sözümüz sözde kalmadı. Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz’a destek ve katkılarından ötürü bütün Kars adına ve şahsım adına teşekkür ederim, ayriyeten konuyu takip etikleri için Kars Milletvekilimiz Dr. Yusuf Selahattin Beyribey ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.