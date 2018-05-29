Bakan Arslan, Kağızman’dan Muharrem İnce’ye göndermede bulundu

Muharrem İnce’nin, ‘Kanal İstanbul’u’, durduracağım, ‘bölünmüş yolları, köprüleri’ duracağım yerine fabrikalar yağacağım sözlerine karşılık veren Bakan Ahmet Arslan, “Allah razı olsun, Allah razı olsun. Muharrem İnce de duysun, onun gibi düşünenler de duysun, Kağızman meydanı diyor ki; 15 yıldır biz bu seviyeye kolay gelmedik, bundan sonra laf üstüne laf koyanlara değil, taş üstüne taş koyanlara yine emaneti vereceğiz. Yine hizmet almaya devam edeceğiz” dedi.

Kimin ne söylediğini Kağızmanlıların çok iyi bildiğine dikkat çeken Bakan Ahmet Arslan, “Kimin bu milletin derdiyle dertlen, hep bu ülkeyi daha ileriye taşımaya çalıştığını çok iyi biliyor. Muharrem İnce diyor ki, ben Kanal İstanbul’u durduracağım. Ben bölünmüş yolları durduracağım. Ben köprüleri durduracağım. Tünelleri durduracağım. Sonra o parayla fabrika yapacağım. Mübarek 15 yıldır Türkiye’de yapılan bu yolların yanı sıra, yapılan Havalimanlarının yanı sıra, yapılan fabrikalar bir gel de gör. Niye çünkü Türkiye diye bir dertleri yok. Türkiye’yi bilmiyorlar” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 24 Haziran seçimlerinde Kağızmanlılardan destek isten Bakan Arslan, daha sonra AK Parti Kağızman seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Arslan’a Kağızman ziyaretinde AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın’da eşlik etti.

Bakan Arslan, Kağızmanlılara AK Parti Milletvekili adayları Prof. Dr. Yunus Kılıç ile A. Fetah Çetinkaya’yı da tanıttı.

Kağızman Meydanı’nı dolduran binlerce Kağızmanlı Bakan Ahmet Arslan’ı baba ocağında bağrına bastı. Arslan, daha sonra Kağızman’dan ayrıldı.