Bakan Arslan: "Kağızman’ı yeniden inşa ettik"

Bir dizi açılış ve temel atma törenine katılmak üzere memleketi Kağızman’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan sevgi gösterisiyle karşılandı. Bakan Arslan, 24 Haziran seçimlerinde Kağızmanlılardan destek istedi.

Kağızman’a Vali Rahmi Doğan ile birlikte gelen Bakan Arslan, tam donanımlı Kağızman Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalar hakkında ilgili firma yetkilisinden brifing alan Arslan, Gençlik Merkezi’ni gezdi ardından Hazreti Hamza Yatılı Kuran Kursu ve Camii’nin açılışını yaptı.

Bakan Arslan, Hazreti Hamza Yatılı Kuran Kursu’nın açılışında yaptığı açıklamada, Kağızman’a 1 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptıklarını ve adeta Kağızman’ı yeniden inşa ettiklerini söyledi.

Bakan Arslan, "Erzurum-Karakurt, Karakurt-Kötek-Kağızman bölünmüş yolu, Kağızman-Iğdır bölünmüş yolunun sıcak asfalt yapılması çalışmaları devam ediyor. Kağızman merkezi ve köy yollarının sıcak asfalt yapılması, yeni okullar ve yurtların yapılması, doğalgaz, yeni emniyet binası, Karayolları tesisleri, öğretmen evi, KYK yurdu, bu yatırmaları saymak bile zor, yapılması hayaldi yaptık. Kağızman’da bu hizmetlerin karşılığını 24 Haziran’da bize destek vererek göstermeli" dedi.

Bakan Arslan, Kağızman’da ayrıca, Fen Lisesi ile Hayvan Pazarı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Arslan, öğleden sonra esnafı ziyaret edecek.