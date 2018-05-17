Bakan Arslan, Kars Gençlik Merkezi imza törenine katıldı

Kars Valiliğinde düzenlenen imza töreni Kars Valisi Rahmi Doğan ve PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik arasında gerçekleşti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da hazır bulunduğu imza töreni tarihi Kars Antlaşması’nın yapıldığı masada imzalandı.

İmza töreni öncesi açıklama yapan Bakan Arslan, PTT’nin kabına sığmayarak dünya markası haline geldiğini söyledi.

42 bine yakın çalışanına ek ilk 5 bine yakın personel alım süreçlerinin de devam ettiğini belirten Bakan Arslan, “Bu imza çok değerli, çünkü tarihi bir masada atılıyor. Özellikle Valimize teşekkür ediyoruz, Milletvekilimiz ile bir birlikte Kars ile ilgili hangi hizmeti getirdiysek hayat geçmesi konusunda her türlü gayreti sağ olsunlar ortaya koyuyorlar ve gerçekleştiriyorlar. Bu da bizi son derece memnun ediyor. Bugün de özellikle gelişen büyüyen 178’inci yılında olan köklü bir kuruluşum PTT’miz kabına sığmıyor ve dünya markası haline geliyor. Dünya markası olma yolunda da 2020’ye kadar Dünya Posta Birliğinin Konsey Başkanlığı Dönem Başkanlığı görevini yapıyor. Türkiye’de yaptığı hizmetlerin yanı sıra dünyada da artık birçok ülkeyle işbirliği yaparak, posta alanında, lojistik alanında, e-ticaret alanında gerçekten ülkemize katma değer oluşturacak, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak birçok çalışmayı yapıyorlar, yürütüyorlar” dedi.

"PTT’miz ülkenin her yerine hizmetler götürüyor"

Arslan, “Gelişen, büyüyen PTT’miz bir taraftan ülkemiz insanına hizmet ederken, bir taraftan hizmet yelpazesini genişletiyor ve buna bağlı olarak da kadrosunu genişletiyor. PTT’nin 42 bine yakın çalışanına ilk 5 bin kişi daha eklenmesi ile ilgili süreçte devam ediyor. PTT bu anlamda ülkemizin her yerinde, en ücra noktasındaki köyüne kadar, kasabasına kadar hizmet kervanı yürütürken de 5 bine yakın iş yeriyle hizmet veriyor ve yine banka olmayan küçük ilçeler, beldeler bin 800 yerleşim yerinde de sadece PTTbank var ve PTTbank marifetiyle de PTT’miz ülkenin her yerine hizmetler götürüyor. Bu hizmet anlayışıyla büyüyen, gelişen ve anonim şirket olmanın verdiği avantajla artık pratik hareket eden ve hizmetleri yerine getiren PTT’mizin eğitimine katkı sağlamak adına özellikle eğitim anlamında ülkemizin birçok yerinde destek verdi. Bugün de Kars’ta bir Gençlik Merkezi yapılması ve gençlerimizin geleceğe daha donanımlı olarak yürüyebilmeleri adına, eğitimlerine katkı vermek adına PTT Anonim Şirketi Genel Müdürlüğümüz Kars Valiliğimizle bir protokol imzalıyorlar ve bu protokol çerçevesinde inşallah yerini de ayarladığımız Gençlik Merkezinin inşaatı başlayacak ve inşallah Karsımıza, gençlerimize hizmet edecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kars’ta yapılacak olan Gençlik Merkezinin protokolü imzalandı. Kars Antlaşması’nın yapıldığı masada imzalanan protokol ile PTT Kars’a Gençlik Merkezi yapacak.