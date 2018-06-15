Bakan Arslan, Karslılarla bayramlaştı

Cuma Namazı Evliya Cami’de kılan Arslan, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı. Arslan, buradan Kazımpaşa Polis Merkezi’ne geçerek polislerin bayramını kutladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars Seçim Koordinasyon Merkezi’ne gelerek partililerle bir araya geldi.

24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapan Arslan, muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye göndermede bulundu.

“AK PARTİ HÜKÜMETLERİ BUGÜNE KADAR KARSLI ÇİFTÇİYE, HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLARA TAM BİR MİLYAR PARA VERMİŞ ZATEN”

Muharrem İnce’nin Kars mitinginde hükümetin hayvancılık alanında Kars’a yaptığı yatırımları bilmeden konuştuğuna dikkat çeken Arslan, “Efendim Kars hayvancılık şehirdir bir milyar destek verse İstanbul’u besler diyor. Sen 1 milyar versen diyorsun ama şunun farkında değilsin, AK Parti hükümetleri bugüne kadar Karslı çiftçiye, hayvancılıkla uğraşanlara tam bir milyar para vermiş zaten. Sen meydanda boş laflarla sana verilen yanlış bilgilerle Karslının kafasını karıştırmaya çalışırken, Kars milletvekilleri ve Karslı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin temelini atıyordu” dedi.

“BİRİLERİ KONUŞUR BİRİLERİ İŞ YAPAR, KİMİN KONUŞTUĞU BELLİ KİMİN İŞ YAPTIĞI BELLİ”

Kars’a kimlerin ne yaptığını Karslının bildiğini ifade eden Arslan, “Birileri konuşur birileri iş yapar, kimin konuştuğu belli kimin iş yaptığı belli. Kesimhane devam ediyor, barajların yapımı devam ediyor, sulamalar devam ediyor. Bu kadar proje yapılırken Kars’ın tarım ve hayvancılığı gelişsin diye bu kadar proje yapılıyorken bunlar sanki hiç yokmuş gibi yanlış yalan bilgiler üzerine gelip Kars’ta konuşursan, kusura bakma Karslı senin sadece laf üstüne laf koyduğunu biliyordu, Kars Cumhuriyet Meydanında bunu şahit oldu. Sadece laf üstüne laf koyuyorsun” diye konuştu.

“81 MİLYONUN PARASIYLA YAPILDI, 81 MİLYON KULLANACAK DİYORUZ”

Muhalefetin Türkiye 15 yıl öncesine götürmek istediğini belirten Bakan Ahmet Arslan, Karslının o perojeleri yap-işlet-devret modeliyle yapılınca, milli kaynaklardan ne kadar proje geldiğini ve ne kadar kaynak aktarıldığını gördüğünü söyledi.

Arslan, “Karslı diyor ki, İstanbul’da 3’üncü köprü, Avrasya, Marmaray yapıldıysa, 3’üncü Havalimanı yapılıyorsa, İzmir-İstanbul arası Osman Gazi Köprüsü yapılıyorsa ve bunlar yap-işlet-devret modeliyle yapılıyorsa işte o zaman milli bütçeden yapılan yatırımlar bu şehirlere kayıyor, Kars’a geliyor ve projeleri yapılıyor. Karslı bunun farkında sen diyorsun ki ben o köprüye karşı çıkacağım, 3’üncü havalimanına karşı çıkacağım, Kanal İstanbula karşı çıkacağım. Özellikle yap-işlet-devret yapılan projelere karşı çıkacağım. Peki karşı çıktın eskisi gibi biz milli kaynakları oradaki büyük kaynaklara yatırırsak, Kars eskiden olduğu gibi kaderine mi terkedilecek, Kars’ta hastane, yol, köprü havalimanı yapılmayacak mı? Gitmek istedikleri nokta 15 sene öncesi. Bizi 15 sene öncesine götürecekler, ülkenin kıt kanaatları, imkanlarıyla İstanbul’daki büyük projeyi yapacak Karslının ne hali varsa görsün diyecek. Kusura bakma Karslı o perojeleri yap-işlet-devret modeliyle yapılınca milli kaynaklardan ne kadar proje geldiğini gördü, ne kadar kaynak aktarıldığını gördü. Diyorlar ki rahmetlik Süleyman Demirel, Turgut Özal köprüleri yaptı, o köprüler şimdi ucuz, Recep Tayyip Erdoğan2ın yapığı projeler pahalı, üstelik bayramda da bedava değil. Rahmetli Demirler de Özal da o projeleri milli kaynaklarla yapınca sonra biri o parayı vermesi gerekiyordu kim veriyordu 81 milyon, mecburen tamamını biz veriyorduk. Biz orayı ödeyeceğiz derken buralara hizmet gelmiyordu. Bizim paramızla, 81 milyonun parasıyla yapılan o otoyollar, o köprüler şimdi ucuz, bayramda da diyoruz ki evet millet bedava kullansın çünkü 81 milyonun parasıyla yapıldı, 81 milyon kullanacak diyoruz” şeklinde konuştu.

“10 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDİLDİ”

Havalimanlarında olduğu gibi havalimanlarını da yap-işlet-devret modeliyle yaptıklarını, işletme süresi bittiğinde imtiyaz hakkını devrettiklerini ve tam 10 milyar dolar gelir elde edildiğine dikkat çeken Arslan, özetle şunları söyledi.

“Diğer projeleri yap-işlet-devret modeliyle yapıyoruz. Yüklenicilerin kendisi krediyi buluyor, kendisi işletiyor kendisi kullanandan parayı topluyor. Kullanandan parayı topluyor, 81 milyondan değil, kullanandan parayı topladığına göre bırak bayramda da kullanandan para alsın, niye Karslı versin. Eski projelerle, yeni dönemdeki projelerin mantığı farklı, çalışma şekli farklı o yüzden diyoruz ki o köprüleri o otoyolları kullanan parasını versin, yükleniciler de oradan topladığı parayla aldıkları kredileri karşılasın. Bu projeler bittiğinde bazıları 10 sene, bazıları belli yıllar sonra bu projeler tamamen devlete kalacak, havalimanlarında olduğu gibi havalimanlarını da yap-işlet-devret modeliyle yaptık işletme süresi bitti imtiyaz hakkını devrettik, tam 10 milyar dolar gelir elde edildi.”