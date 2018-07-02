Bakan Arslan Kars’ta yol yapım çalışmalarını inceledi

Bölge Müdürlüğünce asfalt çalışmaları devam eden Cumhuriyet Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Bakan Arslan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kars’ta Cumhuriyet Caddesi’nde yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Karayolları 18. Bölge Müdürü İnşaat Mühendisi Erhan Özkaya’dan bilgiler alan Bakan Arslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “9 kilometre bölünmüş yol, 4 kilometre tek yol olmak üzere ağımıza aldık. Geçen yıl çalışmalara başladık. Cumhuriyet Caddesi’nde daha önce arkadaşlarımız alt yapı çalışmalarına başladılar. Kaldırımları daha önce yapmıştık ve kısa sürede asfalt dökümüne başlayacağız demiştik. Nitekim asfalt döküm çalışmaları başladı. 9 kilometrelik bölünmüş yolun 5 kilometresini, 4 kilometrelik tek yolun da 3 kilometresini bitirmiş oluyoruz. Bu çalışmalar kapsamında hem Cumhuriyet Caddesi’ni, hem Faikbey Caddesi’ni, Ani yolunu, Digor yolunu, Subatan yolu da dahil olmak üzere bir de üniversitenin oradan Cumhuriyet köyüne giden ve belediyenin Ahmet Arslan diye ismini koyduğu cadde de dahil, bütün bu yolları biz Karayolları marifetiyle hem bölünmüş yol, hem tek yol olarak standardını yükseltiyoruz. Kaldırımlarını yapıyoruz. Aynı zamanda da aşınma tabakası dahil sıcak asfaltını atmış olacağız” dedi.

Bakan Arslan, daha sonra asfalt serme makinesi finişer kullanarak Cumhuriyet Caddesi’ne asfalt döktü. Bakan Arslan’a incelemesi sırasında Vali Rahmi Doğan, Milletvekili Yunus Kılıç, Karayolları Bölge Müdürü Erhan Özkaya ve İl Başkanı Adem Çalkın eşlik etti.