Bakan Arslan mazbatasını aldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars’a geldi. Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen Bakan Arslan’a 24 Haziran’da milletvekili seçilen Prof. Dr. Yunus Kılıç’ta eşlik etti. Bakan Arslan’ı havaalanında Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, kurum ve daire amirleri karşıladı.

Arslan, ve beraberindekiler buradan Kars Adliye Sarayı’na geçti. Bakan Arslan ve beraberindekiler daha sonra İl Seçim Kurulu’na geçti. İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Saffet Murat Kasapoğlu, 24 Haziran seçimlerinin Kars’ta çok güzel geçtiğini belirterek, Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Elbette ki tekrar ifade etmiş olayım. Demokrasinin bayramı insanların iradesini sandığa yansıtması çok önemliydi. Dolayısıyla halkımız yüksek bir katılımla sandığa gitti. Ve kararını verdi. Karara biz sonuna kadar saygılıyız. Oy verenlere de teşekkür ediyoruz, vermeyenlere de teşekkür ediyoruz” dedi.

Bakan Ahmet Arslan, “Zira aldığımız sorumluluk sadece kendi partimiz adına değil, bütün Kars adınadır. Bütün Kars halkı adına aldığımız bu sorumluluk çerçevesinde, Kars’a hizmet edeceğiz. Tabi Türkiye’mize de hizmet edeceğiz. Çünkü Türkiye’nin milletvekili olarak 81 milyona hizmet edeceğiz. Ve her zaman ki gibi partimizin önderliğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz sadece ülkemizle yetinmeyip, dünyada ki mazlumlara da, mağdurlara da hamilik edebilme adına, dünyanın daha huzurlu bir gidişata sahip olması ve haksızlıkların ortadan kaldırılması adına her zaman ki gibi mücadelemizi devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Ahmet Arslan ve milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Saffet Murat Kasapoğlu’dan mazbatalarını aldı. Bakan Arslan ve beraberindekiler daha sonra Adliye’den ayrıldı.