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12 Haziran 2018 21:23

Bakan Arslan, STK temsilcileri ile iftar yaptı

KARS (İHA) – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars’ın Sarıkamış ilçesinde AK Parti Teşkilatı, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla iftarda buluştu.

Bakan Arslan, STK temsilcileri ile iftar yaptı

12 Haziran 2018 21:23


Yüzlerce Sarıkamışlının katıldığı iftar yemeğinde konuşan Bakan Arslan, “Güçlü yapımızla çalışmaya devam etmemiz lazım. Onun içinde sizin duanıza, sizin desteğinize ihtiyacımız var. Emin olun ki, Sarıkamış’ın bu dönemde hem Recep Tayyip Erdoğan’ın, arkasında duracağına, hem de parti dolayısıyla biz adaylarının arkasında duracağına hiç şüphem yok” dedi.


Sarıkamış’ta bir otelin salonunda düzenlenen iftar yemeğinde birlik beraberlik mesajları verildi. Bakan Arslan, yemeğe katılanları tek tek dinleyerek 24 Haziran’ın önemine anlattı. İftar programının ardından Bakan Arslan, Sarıkamış’tan ayrıldı.




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