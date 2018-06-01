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01 Haziran 2018 21:08

Bakan Arslan, Sultan Alparslan Külliyesi’nin temeli atma törenine katıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ta Sultan Alparslan Külliyesi’nin temel atma törenine katıldı.

Bakan Arslan, Sultan Alparslan Külliyesi’nin temeli atma törenine katıldı

01 Haziran 2018 21:08


Faikbey Caddesi üzerinde yapılacak külliyenin açılışında konuşan Bakan Arslan, 1064’te Sultan Alparslan’ın Ani Örenyeri’nden Anadolu’ya girdiğinde orada ilk cuma namazının kılındığını söyledi. Bakan Arslan, “Biz AK Parti olarak 16 yıldır halka hizmeti hakka hizmet bilerek çalışan anlayışın ekibiyiz ve millete hizmet ederken hiçbir zaman tepeden bakmadan, böbürlenmeden, gururlanmadan hizmet ettik. Sadece sizlere yapılan hizmetlerin karşısında sizden aldığımız dua ve destek elbette ki bizi gururlandırıyor” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından Bakan Arslan, Vali Rahmi Doğan ve beraberindekiler, dualar eşlinde Sultan Alparslan Külliyesi’nin temeli attı. Külliyenin 2019 yılı içerisinde bitirilmesi düşünülüyor.




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