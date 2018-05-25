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25 Mayıs 2018 22:57

Bakan Arslan, vatandaşlarla iftarda buluştu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ta orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

Bakan Arslan, vatandaşlarla iftarda buluştu

25 Mayıs 2018 22:57


Bakan Arslan, Ebul Hasan Harakani Türbesi ve Evliya Camisi bahçesinde, kurulan iftar çadırında iftara katılanların yemeğini, kendi elleriyle verdi. Vatandaşlar iftarını açan Arslan, orucunu, Ebul Hasan Harakani Sofrası’nda açmanın sevincini yaşadığını söyledi. Arslan, “Başta Ebul Hasan Harakani Hazretleri olmak üzere, bu coğrafyada ülkemizin bekası, istikbali, istiklali için çok şehit verilmiş. Şehitleri rahmetle, minnetle bir kez daha anıyoruz, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Ebul Hasan Harakani Hazretleri der ki; “Her kim ki Harakani”nin sofrasına gelirse dinini, etnik yapısını sormayın, Allah ona can vermiş, Harakani’nin sofrasında yemek yemeye zaten layıktır.’ Biz de Harakani’nin sofrasının, ramazan boyunca açık olmasına hassasiyet gösterdik. Valimiz Rahmi Doğan sağ olsun. Emeği olanlar, katkı sunanlar sağ olsun. Allah herkesten razı olsun” dedi.


Her gün bin 500 kişinin orucunu açtığını Harakani Sofrası İftar Çadırı’nda açtığını ifade eden Arslan, “İhtiyaçları olduğu için değil ramazanın feyzini, toplu olarak bundan yararlanmak adına buraya geliyorlar. Biz de ne mutlu ki bugün Harakani sofrasında iftarımızı açtık. Allah dualarımız kabul etsin. Hemşehrilerimizle iftarımızı açmanın mutluluğunu yaşadık” diye konuştu.




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