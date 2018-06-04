Ardahan Yolu üzerinde bulunan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Hayvancılık Bölgesi Temel Atma Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Hayvancılık Bölgesi Temel Atma Töreni’nin açılış konuşmasını yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Tarım ve hayvancılık şehri Kars’ta hemşehrilerimizin bu alanda da daha modern bir şekilde, daha verimli bir şekilde gelir elde etmesi bizim için önemli, nitekim daha önce dedik ki, tarım ve hayvancılık şehri hayvancılığın başkenti Kars’ta kesimhane olmadan olmaz dedik. Hemen sol tarafımızda görüyoruz. Bizim bölgemiz için önemli modern bir kesimhane ve orada yeni ahırlar var. Bölge insanının ihtiyacını direk yerinde görecek çok çok önemli bir tesisin geçen sene temelini attık. Ve bu sene inşallah bitme aşamasına geldi. Bu bizim hayvancılığımız açısından önemliydi. Ama daha önemlisi yine Kars hayvancılığı anlamında bakanlık olarak sizin verdiğiniz destekler. Ama bütün bunları yaparken Karslının, Kars’ın neresinde olursa olsun yaptığı hayvancılığı, yaptığı besiciliği daha modern bir ortamda yapabilmek adına ve buradan elde ettiğimiz ürünleri daha modern daha iyi şartlarda işleyip pazara sunabilmek adına biz bu İhtisas Sanayi Bölgesini Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin çok çok önemsiyorduk. Rabbime hamdolsun, şükür olsun. Bugün temelini atıyoruz. Ama 10 binin üzerinde modern şartlarda, besicilik yapmak bence hemşehrilerimiz adına, Kars adına çok önemliydi. Onun için çok çok teşekkür ediyorum ve bir şey daha biz yetiştiricilik yapıyoruz ama biliyoruz ki, yetiştirmek kadar besicilikte aslında bu işin gelir tarafı, kazançlı tarafı, işte sadece yetiştiricilikten değil, besicilikten de bölge olarak gelir elde edebilmeniz adına yine bu tesis önemli, o yüzden emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Arslan’ın ardından söz alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’nin üzerinde oynanan oyunları bozduklarını söyledi.

"Aramıza nifak sokmak istediler"

Fakıbaba, “Cennet gibi vatana sahip olduğumuz için yüce Allah’a ne kadar şükretsek azdır. 81 ilimiz ayrı ayrı bir güzeldir. Türkiye’yi dünyada ayrı bir yere koyan bu coğrafyamız ve çok kültürlü zenginliğimizdir. Türk’ü, Kürdü, Arabı, Terekemesi, Azerisi, Çerkezi, bunlar bizim zenginliğimizdir. İnanın hep beraber biz Türkiye’yiz. Allah’ın izniyle bizler bu saydığım kardeşlerimizle beraber el ele verip bizim ülkemizde yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Biz çok etnik kökene, farklı dile, farklı mezhepe sahip olsak da yüzyıllardan beri biriz, beraber yaşıyoruz. Aramıza nifak sokmak istediler. Kardeşi kardeşe kırdırmak istediler. Ama elhamdülillah başaramadılar, başaramayacaklar. Bu oyunlarına yeri geldi darbelerle, yeri geldi medya, sivil toplum kuruluşlarıyla, benzeri tüm güçleriyle içeride ve dışarıda uzantısı olan ayakçılarıyla denediler. Ama aziz milletimiz her seferinde Allah’ın izni ve yardımıyla büyük bir ferasetle oyunlarını bozdu. İşte onlar hazmedemiyor, neyi biliyor musunuz? Siz çok iyi biliyorsunuz. Ama ben buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Milletimizin kendi kendini yönetmesini hazmedemiyorlar. Halkın içinden çıkmış, halka hizmeti Hakk’a hizmet gören ülkesinin ve halkının çıkarının üstünde görenlerin bu ülkeyi yönetmesini kabullenmediler. Kabullenmeyecekler. Bizler el ele verdiğimiz de inanın bu oyunu bozacağız. Zaten bozduk. Eğer 15 Temmuz hain darbe girişim de çok değerli liderimiz Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız meydana çıkmış olmasaydı onun gibi Karslı ve yürekli kardeşlerimiz meydanlara dökülmemiş olsaydı. Emin olun bu açılışı ne yapabilecektik. Ne de bizler olabilecektik. Onların bir tek amacı vardı. Türkiye’yi bölmek, halbuki neyi bölüyorsunuz. Yüzyıllardan beri biz kardeş olarak hiç din ayrımı yapmadan, mezhep ayrımı yapmadan kardeşçesine, bunun bir zenginlik olduğunu bilerek, bir araya geldik. İnanıyorum ki inşallah bu birlik ve beraberliğimiz Allah’ın izniyle devam edecektir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Hayvancılık Bölgesi’nin temeli atıldı.