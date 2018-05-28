Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın konserinin ardından açılışta saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “Son 15 yılda hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun cesaretiyle, onun dik duruşuyla bu millet yeniden ecdadına yaraşır bir duruş, bir özgüvene ulaşmaya başladı. Özellikle gençlerimiz kendine büyük hedefler koymaya başladı. Artık gençlerimiz Hindistan’a gidiyor, Çin’e gidiyor. Amerika’ya, Avustralya’ya, Güney Amerika’ya gidiyor. Oraları tanımak için, oralarda ticaret yapmak için, oralarda bizim dinimizi, bizim mesajımızı, kültürümüzü tanıtmak için aynen bin yılı aşkındır Hicaz’dan Orta Asya’ya, Avrasya’ya, Afrika’ya, Anadolu’ya bütün dünyaya yayılan o güzel insanlar gibi çok az bir sürede bu Anadolu insanının dünyada nasıl ses getirdiğini görün. Bakınız işte Kudüs, içimiz kan ağlıyor. Kudüs bizim dinimizin ilk kıblesi ve bugün Amerika işbirlikçileriyle beraber Kudüs’ü İslam’dan koparmaya çalışıyor. Buna en dik duruşu kim gösterdi. Cumhurbaşkanımız gösterdi. Hangi millet gösterdi. İşte bu millet gösterdi. Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan demiş ya şair, işte önümüzde böyle bir komutan olduğu zaman, böyle bir başkomutan olduğu zaman bu millet tarihte olduğu gibi fetihlere koşacaktır evvel Allah” dedi.

Daha sonra söz alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Birileri yapabilir olunca dur dediler, durmayınca bu sefer istemeyiz dediler. İşte istemeyiz deyip Gezi olaylarında ortaya çıktılar. Dış güçlerin ağzıyla bizden birileri gibi konuşmaya başladılar. Köprü istemem, tüneli istemiyorum. Havalimanı istemem, Osmangazi Köprüsü’nü istemem. Be mübarek sen bu ülke insanının, bu ülke gençlerinin geleceğini mi düşünerek böyle söylüyorsun, dış güçlerin menfaatini düşünerek mi böyle söylüyorsun. Onlar aslında kimin menfaatini düşünerek konuştuklarını çok iyi biliyorlar. Ama Allah’a şükür reisimiz başta olmak üzere onun ekip arkadaşı o oyunlara gelmediler. Gezi olaylarında da milletimizle dimdik durdular. 17-25 Aralık olaylarında da dimdik durdular ve daha da önemlisi 15 Temmuz darbe girişiminde de aynı şekilde tankın karşısında, topun karşısında, helikopterin karşısında, jetin karşısında dimdik durdular ve şahadet şerbeti içmek pahasına da olsa, 251 şehit pahasına da olsa, 2 binin üzerinde gazi pahasına da olsa Cumhurbaşkanımız, ben o geceki gelişmelerin takipçisiyim. Çünkü biz de sürekli olayların içerisindeydik. Gerçekten kefeni biçmiş şahadet şerbeti içmeye giden bir başkomutan gibi Dalaman’dan hareket etti. Bir başkomutan gibi İstanbul’a indi ve gerçek bir başkomutan olarak da dedi ki, ’Ey milletim ben seni tanırım, senden başka kimseyi, senden başka güç tanımam. Meydanlara inin havalimanlarına inin.’ Dinine, diline, etnik yapısına, ırkına, mezhebine bakmadan millet olma şuuruyla meydanlara indiler, hainlere ders verdiler, içimizdeki, dışımızdaki hainlere de ders verdiler” diye konuştu.

Bakan Arslan, “Ama birileri belli ki hala ders almamış. İstememezlik teranesini devam ettiriyorlar. Bugün de dediler ki ’Tüh Yavuz Sultan Selim Köprüsü elimizden kaçtı, durduramadık. Osman Gazi Köprüsü elimizden kaçtı durduramadık. Üçüncü havalimanı bitmeye yüz tuttu durduramadık.’ Bu Tayyip Erdoğan bunlarla yetinmiyor. Bir de 1915 Çanakkale Köprüsü başladı. Bunu da durduramadık, en iyisi biz Kanal İstanbul’u durduralım. Kusura bakmasın da Kanal İstanbul elbette ki Recep Tayyip Erdoğan’ın projesidir. Ama hiç unutmasınlar ki Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte 81 milyona mal olmuş bir projedir. Cumhurbaşkanımızın güçlü olarak yoluna devam etmesi, bu ülkenin güçlenmesi için yapacağı projelerin başında Kanal İstanbul olmak üzere bunların hepsi dünya mazlumlarının da, dünya mağdurlarının da projesi olmuş durumdadır. O yüzden bu proje artık tek bir kişinin projesi değil, bu proje 81 milyonun projesi, bu proje dünyadaki mazlumların ve mağdurların projesidir. Siz sadece laf söylemekle kalacaksınız ve Allah’ın izniyle 24 Haziran’da, 12 seçimde olduğu gibi ensenizi kaşıyarak, arkanıza bakmadan söylediklerinizle utanmakla kalacaksınız. Çünkü sizin yapabildiğiniz en iyi şey laf üstüne laf etmek. Ama bizim yaptığımız o değil. Bizim yaptığımız taş üstüne taş koymak ve inşallah en büyük taşı da Kanal İstanbul’la bu ülkeye kazandıracağız. Çünkü bu ülkenin hedefleri var 2023, 2053 ve 2071 gibi hedefleri var. Bu ülkenin ecdadının gurur duyacağı evlatlar olmak gibi bir hedefi, bir gayreti ve gayesi var. İnşallah bu hedef doğrultusunda yürüyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Gençlik Vakfı Kars İl Temsilciliği’nin açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesiminden sonra vakıf gezildi. Açılış sonrası Ebul Hasan Harakani Külliyesi’ni ziyaret eden Bilal Erdoğan, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Ankara’ya döndü.

Açılışa Vali Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Belediye Başkanı Murataza Karaçanta, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti Kars milletvekili adayları Yunus Kılıç, A. Fettah Çetinkaya ve daire amirleri katıldı.