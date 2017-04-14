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14 Nisan 2017 12:50

Bakan Arslan, yağmur altında esnafın sorunlarını dinledi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yağmur altında esnafı gezdi.

Bakan Arslan, yağmur altında esnafın sorunlarını dinledi

14 Nisan 2017 12:50


Referandum çalışmaları için Kars’ta bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yağmur altında esnafla sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Vatandaş ve esnafın sevgi gösterisinde bulunduğu Arslan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni anayasa hakkında esnafı bilgilendirdi.


Esnafı her gün ziyaret ettiklerini ifade eden Bakan Arslan, “Biz esnafı her zaman gezmeye çalışıyoruz. Her zaman geliyoruz. Esnafımız da güler yüzüyle her zaman bizi karşılıyoruz. Dua ediyor. Varsa problemleri onu alıp çözmeye çalışıyoruz. Varsa soru işaretleri onlara cevap veriyoruz. Mesela az önce esnafımızın birisi dedik ki Lojistik Merkez Erzurum’a gitmiş, dedim ki doğru söylüyorsun. Erzurum’da da var. Ama Kars’ta da inşaatı başladı. Oradan çıktım onun yanındaki de diyor ki Allah razı olsun Lojistik Merkez başladı. Bizim kamulaştırma paramız var. Anlaşmada bize destek olun. Biri biri işin başladığının farkında destek istiyor. Biri de gitti diyor. Allah razı olsun milletle iç içeyiz. Milleti bilgilendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.


Bakan Ahmet Arslan Kars’taki esnaf ziyaretinin ardından Kağızman’a hareket etti. Arslan, Kağızman’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek.




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