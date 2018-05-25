Bakan Arslan’a coşkulu karşılama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı havaalanında Vali Rahmi Doğan, Rektör Sami Özcan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, kurum ve daire amirleri, partililer ve çok sayıda Karslı karşıladı. Bakan Arslan, beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Adayları Prof. Dr. Yunus Kılıç ve A. Fetah Çetinkaya ile birlikte kendilerini davul-zurna ile karşılayan Karslıları selamladı. Arslan, kendisi için hazırlanan otobüse binerek şehir turu attı. Arslan’a Karslılar sevgi gösterisinde bulundu. Bakan Ahmet Arslan ve beraberindekiler Harakani Türbesini ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra Kültür Müdürlüğünde düzenlenen milletvekili tanıtım programına katılan Bakan Arslan, "Coğrafya kaderdir derler. Doğrudur, coğrafya kaderdir. Ama coğrafyayla ilgili kaderi değiştirmek bizim, sizin elinizdedir. İşte bu kaderi değiştirmek için 16 yıldır gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gece gündüz demeden kapı kapı geziyoruz, sokak sokak geziyoruz. Gönüllere girmeye çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de 4 senede bir seçimden seçime yapan bir parti, seçimden seçime yapan bir dava değiliz. Seçim bittiğinde bizim mutluluğumuz, bizim coşkumuz bir gün biter, Rabbime şükrediyoruz, hamdediyoruz. 16 yıl boyunca 12 seçimde de hep başarıyla çıktık. Ama bunu yaparken o gün sevindik belki, ertesi günden itibaren herkesin hizmetkarıyız. Herkese hizmet edeceğiz dedik. Hem hizmet kervanını yürüttük, hem de sanki ertesi gün seçim olacakmış gibi yine kapı kapı gezdik, yine sokak sokak gezdik. Yine köy köy gezdik. Ve inşallah kapı kapı, sokak sokak, köy köy devam edeceğiz" dedi.

Arslan, "Hele ki dış güçlerin büyüyen, güçlenen Türkiye’nin yolunu kesmek adına, Reisimizin yolunu kesmek adına, bu coğrafyayı yangın yerine çevirmek adına her türlü oyunun oynandığı bir ortamda bize durmak yok. Bize durmak yaraşmaz, bize yürümek yaraşır, bize yola devam etmek yaraşır deyip yürüyoruz ve sloganımız belli diyoruz ki; ‘Evet, vakit Türkiye vakti, vakit Kars vakti, vakit dünyadaki mazlumlara, mağdurlara sahip çıkma vakti ve vakit hangi oyun oynanırsa oynansın bugüne kadar bozduğumuz gibi oynana oyunları bozma vakti. Bunu kimle başaracağız. Bunu kimle yapacağız. Elbette ki 81 milyon vatandaşımızla yapacağız" diye konuştu.

Arslan’ın Kars’ın daha önce 2 milletvekili çıkardığını, çok güçlü destek verdiğini, bir seferlik yol kazası hariç AK Parti’yi hep birinci parti yaptığını ve bu sefer 3-0 ile Ankara’ya gideceklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından AK Parti’nin 24 Haziran’da seçime gideceği milletvekili adayları tanıtıldı. Aday tanıtım programına AK Parti aday adayları da katıldı.