Bakan Arslan’dan Kağızman’a bayram müjdesi

“Kars ve Kağızman’da hayvancılığın önemi büyük, aynı zamanda geçim kaynağı ve büyük illerinde azımsanmayacak derecede kırmızı et ihtiyacını karşılayan ilçemizin modern ve teknolojik bir hayvan pazarına ve tarım binasına sahip olması herkesin büyük yarına olacaktır” diyen Bakan Arslan, “Artık Doğu ve Güneydoğu bölgemize yapılan yatırımların sayılarını, rakamlarını zihinde tutmak zor. Geçmişte bırakın bu rakamlarda yatırım yapmayı bunların hayali bile yoktu. Şimdi hamdolsun AK Parti iktidarı ile hiçbir hizmet hayalde kalmıyor. Yeter mi, tabii ki yetmez bütün ülkemizde olduğu gibi. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde ulaşımdan sağlığa, eğitimden, tarıma bir çok alanda hizmetlerimiz hız kesmeden birilerinin gölge oyunlarına takılmadan devam edecektir. Bu vesile ile tüm ülkemizin ve İslam aleminin mübarek ramazan bayramını tebrik eder huzura refah ve kardeşliğe vesile olmasını dilerim” diye konuştu.