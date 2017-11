Ama Türk halkının bu proteine, benim torunlarımın, çocuklarımın bu proteine ihtiyacı var. Bu ithalin hiçbir zaman çözüm olmadığını bilen kardeşlerinizden birisiyim" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kars’ta, “Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı”na katıldı. Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Tarım ve Hayvancılık Sektörü, STK’lar ve üreticiler katıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda tarım ve hayvancılık masaya yatırıldı. Toplantı sonrasında Bakan Ahmet Arslan ve Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, toplantıyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak söz alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ın tarım ve hayvancılıkta şu anki durumunu ve beklentilerini ortaya koyduklarını belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Kars ili tarım ve hayvancılık ili, gıda her yeri ilgilendiriyor. Ama Kars tarım ve hayvancılık anlamında daha öne çıkıyor. Dolayısıyla bütün bu konuları değerlendirdiğimiz, istişare ettiğimiz geniş katılımlı bir toplantı yaptık. Hemşehrilerimizden 26 kişi, gerek sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gerek üretici 26 kişi söz aldı. Çok da güzel değerlendirmeler oldu. Hem bakanımızdan taleplerini, hem çözüm önerilerini ortaya koydular dolayısıyla onlara teşekkür ediyoruz. Biz de Kars adına sorumluluk alanlar, değerli valim, değerli milletvekilimle birlikte Kars’ın şu anki durumunu ve beklentilerini ortaya koyduk. Bizim beklentilerimiz şu, Kars tarım ve hayvancılık şehri. Özellikle Kars’ın erişimi, ulaşımı konusunda çok şey yapıyoruz. Çok mesafe aldık. En son Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin açılmasıyla da Kars hem batı istikametinde, hem doğu istikametinde kesintisiz yük taşınabilen bir merkez haline geldi. Ve aynı zamanda yaptığımız Lojistik Merkez marifetiyle de Kars bir lojistik kenti de oldu. İşte Lojistik kenti olan Kars’ın bu avantajının, Karslının lehine, Kars’ın lehine çevirebilmemiz için tarım ve hayvancılığı daha modern yapmamız, buradan girdileri ve çıktıları artırmamız, entegre tesislerle de ürünleri başka pazarlara göndermemiz lazım” dedi.

"Barajlar konusunda hükümetimizin çok önemli desteği var Kars’a"

Bakan Fakıbaba’nın Kars’ta Besi Sanayi Organize Bölgesi kurulmasıyla ilgili çok ciddi desek verdiğini ifade eden Bakan Arslan, “Proje başladı. Aslında bugün bizim niyetimiz değerli bakanımızla onun temelini atmaktı. Ancak kar Kars’ın bir gerçeği bize azizlik etti. Bugün temel atmayı daha sonraya bıraktık. Ama o projenin bizim için çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Besi Organize Sanayi Bölgesi gerçekten modern hayvancılık yapabilmemiz adına ilimize çok ciddi katma değer oluşturacak. Yine Adalet Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Yarı açık cezaevi içerisinde oluşturduğumuz kesimhane, modern kesimhane ve ona bağlı entegre tesislerinin de inşaatı çok hızlı sürüyor. Önümüzdeki yıl o da ilimize katkı koyacak hale gelecek. Bakan hep diyor ki, ‘su olmadan hayvan, hayvan olmadan et ve süt olmaz.’ Bu cümleyi biliyoruz, bu cümlenin üzerine barajlar konusunda hükümetimizin çok önemli desteği var Kars’a, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Kars’ta da aynı anda birçok baraj devam ediyor. Tabi bu barajlarla birlikte sulama kanalları, sulanabilir arazimizin, sulanır hale gelmesi bizim çok önemli, bu anlamda çok ciddi çalışmalarımız var. Bu çalışmalarla birlikte daha modern yem bitkiciliği yapabilmek ona bağlı olarak da daha modern hayvancılık ve besi hayvancılığı yapabilmek adına öteden beri Karslının bir inancı ve bir gayreti var” diye konuştu.

"İthal eti hiç kimse, ben de başta olmak üzere istemiyorum"

Tarım ve Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı’nda en çok sorulan soruların başında ithal et geldiğini belirten Bakan Fakıbaba, "Köyde yaşayan insan üretecek, hayvancılık yapacak, sütçülük yapacak, tarım yapacak neticede girdileri, çıktılarından çok daha az olacak. Ve neticede diyecek ki, ‘ya Allah razı olsun, ben köyde yaşıyorum ama şehirden daha umutluyum.’ Esasında bakanlığa ben böyle bakıyorum. Yani biz nasıl köydeki insanları şehre göndermeyiz ve eskiden şehre köyden göç etmiş insanları, tekrar şehirden köye nasıl gönderebiliriz. Bütün amacımız bu, bu bağlamda çalışmalarımız devam ediyor. Allah’ın izniyle bu konuda hem Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, Bakanlar Kurulumuzdan, milletvekillerimizle, valilerimizle bakanlarımızla beraber her gün çalışıyoruz. Sivil Toplum Örgütleriyle projelerimiz var. Bunlar gerçekleşecek. Ama mesele arkadaşların en fazla sormuş oldukları sorulardan birisi ithal et. Ben o arkadaşlara gayet iyi bir şekilde izah ettiğimi zannediyorum. Yani ithal eti hiç kimse, ben de başta olmak üzere istemiyorum. Ama Türk halkının bu proteine, benim torunlarımın, çocuklarımın bu proteine ihtiyacı var. Ben bunu maalesef karşılayamıyorsam, geçici bir süreliğine bakın, bu ithalin hiçbir zaman çözüm olmadığını bilen kardeşlerinizden birisiyim. Geçici bir süreliğine ve anayı artırmak, yani düveyi artırmak ve yeni yavrular elde etmek kaydıyla ve hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizi mutlu etmek kaydıyla biz bunu Allah’ın izniyle en fazla 3 sene içerisinde ülke olarak geçeceğimize inanıyorum. Hep beraber ele ele vereceğiz. Biz Kars için de, Edirne için de, Antalya için de, Diyarbakır için de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ben şuna inanıyorum. Çalıştığımız takdirde yapamayacağımız, Türkiye’de yaşan insanların halledemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Biz eti Allah’ın izniyle yetecek kadar kendimize üretiriz. Hatta fazlasını da ithal ederiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba’ya çeşitli hediyeler ve plaket verildi. Toplantı sonrasında Bakan Fakıbaba, Kars’tan ayrıldı.