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25 Kasım 2017 13:03

Bakan Kurtulmuş, Ani’de Tarihi İpek Yolu Köprüsü’nün fotoğrafını çekti

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile geldiği Kars’ta Ani Antik Kent’te tarihi İpek Yolu Köprüsü’nün fotoğrafını çekti.

Bakan Kurtulmuş, Ani’de Tarihi İpek Yolu Köprüsü’nün fotoğrafını çekti

25 Kasım 2017 13:03


Bakanlar Kurtulmuş ve Arslan’a Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti milletvekili Dr. Selahattin Beyribey, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Bakanı Adem Çalkın, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Müze Müdürü Necmettin Alp, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay eşlik etti.


Bakan Kurtulmuş ve Arslan’a Ani çıkışında köylüler köy ketesi ve çeçil peynir ikram etti. Kurtulmuş ve Arslan burada çay içip köylülerle sohbet etti. Kurtulmuş ve Arslan daha sonra Ani Antik Kent’ten ayrıldı.




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