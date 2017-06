Bakan Zeybekci 3 bin kişiyle iftar açtı

Bir takım ziyaret ve iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapmak üzere Kars’a gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Denizliden Kars’a Gönül Köprüsü Kuruyoruz” projesi kapsamında Evliya Cami önünde Harakani Sofrası’nda iftar yemeğinde Karslılarla bir araya geldi. Karslıların yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

İftar yemeği öncesinde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Ramazan, mübarek ramazan, Türkiye’nin her yerinde bütün güzellikleriyle kutlanıyor. Bütün güzellikleriyle, mübarek havasıyla Türkiye’nin her yerinde doyasıya yaşanıyor. Rabbim bu güzelliklerimizi artırsın. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah, kardeşliğimizi bozmasın, ülkemizin huzurunu ve refahını her zaman daimi eylesin” dedi.

Bakan Nihat Zeybekci, “Bizim oralarda bir söz vardır. ‘Yari güzel olanın başı belasız olamaz’ diye, bu Anadolu, Harakani hazretlerinin ilk yaralanarak şehit olduğu bu Anadolu, bu mübarek Anadolu Dünya’nın gözbebeğidir. Bu Anadolu’da bu millet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de tüm güzelliğiyle tüm Dünya’nın dikkatini çekmektedir. Onun için başımıza bazı şeyler geldi. Ama bu belalardan kurtulmanın tek bir yolu vardır. Birlik ve beraberliğimiz ve kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimizden vazgeçmeyeceğiz. Kardeşliğimizden vazgeçmeyeceğiz. Ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muhasır medeniyet yolculuğuna, Dünya’nın ilk 10 ekonomisinden biri olan Türkiye’ye yolculuğumuza devam edeceğiz. Avrupa’nın ilk 3 ekonomisinden biri olan Türkiye yolculuğumuzu devam ettireceğiz. İşte o zaman bırakın namerde, mertte bile muhtaç olmayan Türkiye yolu açtığımız zaman bütün bu kem gözlerin tamamı Türkiye ile baş edemeyeceklerine akılları erecektir” diye konuştu.

Zeybekci, “Ama bakıyoruz şimdi etrafımıza, etrafımızdaki coğrafya baktığımız zaman bir ateş çemberi, bu ateş çemberinin içinde dualı millet, yani bu millet dualı millet, kim ne derse desin. Bu millet tarihi boyunca asla aman demedi. Bu millet asla esir olmadı. Asla dizlerinin üzerine çökmedi. Ve bütün ihanet oyunlarını da boza boza bu millet yoluna devam etti” şeklinde konuştu.

Bakan Nihat Zeybekci, daha sonra yanına gelen bir kız çocuğuyla bir müddet sohbet etti. Zeybekci, küçük kıza kartvizitini verdi. Elini öpmek isteyen kız çocuğuna, “Bir ananın, babanın, kocanın ve hocanın elini öpeceksin” diyerek elini öptürmedi.

Düzenlenen iftar yemeğine Bakan Zeybekci’nin yanı sıra Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Denizli Ak Parti İl Başkanı Necip Filiz, partililer ve yaklaşık 3 bin Karslı katıldı.