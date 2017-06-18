Bakan Zeybekci: “TBMM bütün dertlerin, her şeyin çözüm makamıdır”

Kanun teklifi verirsin, bununla ilgili bir kanun önerirsin, AK Parti olarak bizde buna eğer uygun görürsek destek verilerek gereği yapılır” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Kars İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Zeybekci, yaptığı konuşmada, CHP’nin yürüyüşünü eleştirerek, “Birileri yoldan çıkmış. Allah’ın kulu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu dokunulmazlıklarla ilgili meydan okuyan sen değil miydin? Kaldıralım dokunulmazlıkları mahkemeler yargılasın. Özgür mahkemeler yargılasın diyenler siz değimliydiniz? Adı geçen şahısla ilgili de mahkeme dosya, mahkeme dosyasının üzerindeki dokunulmazlığı hep beraber kaldırmadık mı? Beraber kaldırdık dosyanın üzerindeki dokunulmazlığı, bu dosya yargılanmaya başladı. Bu ülkenin ve bu milletin sıralarını, kardeşlerine uzattığı o eli, dünyaya deşifre etmek isteyenler yargılandı” dedi.

“Türkiye’de bir milletvekili tutuklansın yargılansın, kim bundan zevk alır Allah aşkına, ama her kim ki bir suç işledi bunun karşılığı sorulacak” diyen Zeybekci, “Bunun bir yolu var mıdır? Vardır. Gelirsin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu milletvekilinin tutuklanmasıyla ilgili ceza evine gitmesiyle ilgili, aldığı ceza ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi ki bütün dertlerin, her şeyin çözüm makamıdır. Kanun teklifi verirsin, bununla ilgili bir kanun önerirsin, AK Parti olarak bizde buna eğer uygun görürsek destek verilerek gereği yapılır” diye konuştu.

“Sen yürüdün diye mahkeme kararını mı değiştirecek”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürümesiyle mahkeme kararının değişmeyeceğine dikkat çeken Bakan Nihat Zeybekci, “Yürüdün ne olacak? Sen yürüdün diye mahkeme kararını mı değiştirecek. Hakimler kararını mı değiştirecek? Yürüdün ne olacak? Millet senin dokunulmazlıkla ilgili o efeliğini veyahut ucuz kahramanlığını unutacak mı? Biz bunda bazı sakıncaların olacağını biliyorduk. Ama diğer taraftan her kim ki bu memlekette suç işledi günü geldiğinde o suçun cezasını mutlaka ve mutlaka verilir. İhanet, ihanetin cezası verilecektir. Mahkemeler bu aziz milletin adına karar veriyor. Mahkemeler karar verirken, hakim yaz diye karar yazdırırken, başına şu cümleyi koyuyor. ‘Türk milleti adına’ bu millet adına karar veriyor. Bu millet adına verilen kararın, evet bununla ilgili bir çözüm makamı varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Milletin iradesi, her türlü kanunla ilgili düzenleme yapmaya yetkilidir” şeklinde konuştu.