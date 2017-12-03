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03 Aralık 2017 17:09

BAL Ligi karşılaşması

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde grup lideri Artvin Hopa Spor’u 1-0 mağlup etti.

BAL Ligi karşılaşması

03 Aralık 2017 17:09


Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanan karşılaşma konuk takımın vuruşuyla başladı.


İlk dakikalardan itibaren rakibi karşısında üstün oynayan Yeşil beyazlı ekip, sağlı sollu ataklarla rakibini kendi sahasına sıkıştırdı. Kars 36 Spor ataklarıyla adeta grup liderini bunalttı. Karşılaşmanın ilk yarısında Kars 36 Spor rakibi Hopa Spor karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk devresi de Kars 36 Spor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Karşılaşmanın ikinci yarısı Kars 36 Spor’un vuruşuyla başladı. İlk devreye göre ilk tarafta daha dikkatli ve kontrollü olarak maça başladı. Orta saha ağırlıklı oynanan karşılaşmada Kars 36 Spor zaman zaman bulduğu gol pozisyonlarını cömertçe harcadı. Karşılaşma da başka gol olmayınca Kars 36 Spor güçlü rakibi, grup lideri Hopa Spor’u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu.




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