BAL Ligi karşılaşması

Sarıkamış Gençlerbirliği Spor kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Serhat Ardahan Spor'u 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde kendi saha ve seyircisi önünde Serhat Ardahanspor'u konuk eden Sarıkamış Gençler Birliği Spor, Oktay Özen ve Erkan Gazioğlu'nun attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu.

Sarıkamış Semt Sahası'nda oynanan karşılaşma konuk takım Serhat Ardahan Spor'un vuruşuyla başladı. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakibine oranla üstün oynayan Sarıkamış Gençler Birliği Spor, geliştirdiği atakları Serhat Ardahan Spor kalesinde golü aradı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya başlayan taraf Sarıkamış Gençler Birliği oldu.Taraftarlarının desteğini de arkasına alan ev sahibi takım karşılaşmanın Oktay Özen attığı gol ile rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında konuk Serhat Ardahan Spor attığı golle durumu 1-1 yptı. Golün ardından rakibini adeta bunaltan ev sahibi Sarıkamış Gençler Birliği Spor, Erkan Gazioğlu ‘nun attığı golle yeniden öne geçti. Sarıkamış Gençler Birliği Spor: 2, Serhat Ardahan Spor: 1, karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Sarıkamış Gençler Birliği Spor, Serhat Ardahan Spor'u 2-1 mağlup ederek yoluna devam etti.