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20 Temmuz 2018 06:51

Baraj önünde sıkışan balıklar havasızlıktan telef oluyor

Kars’ta, yapımı tamamlanan Kars Barajı’nın tünel kapakları kapatılınca on binlerce balık mahsur kaldı.

Baraj önünde sıkışan balıklar havasızlıktan telef oluyor

20 Temmuz 2018 06:51

Büyük balıklar vatandaşlar tarafından tutulunca, küçük balıklar ise sıkıştığı gölette havasızlıktan ölüme terk edildi.


Kars’ta yapımı tamamlanan Kars Barajı’nda su tutulmaya başladı. Baraj tüneli kapatılınca tünel önünde on binlerce balık mahsur kaldı. Balıkların küçük bir alanda mahsur kaldığını fark eden köylüler ellerine aldıkları dirgenlerle balık avladı. Tünel önünde küçük su birikintisinde kalan on binlerce balık havasızlıktan ne yapacağını şaşırdı, sıkışın ve su çekildikçe ortaya çıkan balıklardan çoğu havasızlıktan telef olurken, sağ kalan on binlerce yavru balık kurtarılmayı bekliyor. Köylüler büyük balıkları yaklaşık 5 metre derinlikte ki suya girerek dirgen ve ağ yardımıyla tutarken küçük balıklar ise sıkıştıkları küçük gölekte kurtarılmayı bekledi.


Havasızlıktan binlercesinin öldüğü, bir o kadarının da ölmek üzere olduğu gölette havası kalan balıkların su yüzeyine çıktı. Çoğunluğu yavru sazan olan ve tatlı su kefallerinin aralarında olduğu balıkların akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor. Baraj tüneli önünde sıkışan ve havasızlıktan telef olmak üzere olan balıklar, kurtarılarak yeniden hayatta kalmayı bekliyor.




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