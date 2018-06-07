Bunlar siyasi parti olamadı. Bunlar PKK terör örgütünün esaretinden kurtulamadılar. Sizlerden Kürt kardeşlerimden oy alıyorlar, talimatı Kandil’den alıyorlar. İradeleri kendi ellerinde değil" dedi.

Başbakan Yıldırım, partisince düzenlenen Kars mitinginde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında Kars’ın 12 seçimde de AK Parti’ye destek verdiğini 13’üncü seçimde de büyük destek vereceğine inandığını belirten Başbakan Yıldırım, "Kars başından beri Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlığı yaptı. Kars şimdi yeni bir zafere hazır mısınız? 24 Haziran’da şehitlerimiz, gazilerimiz ve cennet vatanımız için yeni bir destan yazacak mıyız? Bayrağın inmemesi ezanların dinmemesi için durmak yok yola devam mı? 24 Haziran Kars için zafer vakti" dedi.

"Türkiye’de ve bölgemizde maalesef emperyalist güçlerin bir oyun planı var"

Başbakan Yıldırım, Türkiye üzerinde emperyalist güçlerin her zaman bir oyun içerisinde olduklarını belirterek, "Ayrılıkları gayrılıkları kaldırdık, her türlü ayrımcılığı reddettik. Bütün vatandaşlarımızı baş üstünde tuttuk. Bu ülkede ikinci sınıf vatandaş yok dedik olmayacak dedik. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir milletiz. Gözlerimizden dökülen yaşlar hep aynı renktedir. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, alçaklara teröristlere fırsat vermeyeceğiz. Kitabımız peygamberimiz bir. Kürt, Türk, Azeri, Caferi ne olursak olalım kıblemiz birdir bizim. Türkiye’de ve bölgemizde maalesef emperyalist güçlerin bir oyun planı var. Bu oyun planında Kürtlerin kanıyla, canıyla bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Ama onlar şunu bilmiyorlar; bu topraklarda Kürt de Türk de kardeştir, beraberdir, birliktedir, onlara göz diken de kalleştir. Bunlara hak ettikleri cevabı da sevgili Karslı hemşehrilerim en iyi şekilde verecektir" diye konuştu.

"HDP’nin Kürtlere verdiği zararın haddi hesabı yok"

Konuşması sık sık miting alanını dolduran Karslılar tarafından destek sloganlarıyla kesilen Başbakan Binali Yıldırım, Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yaptı. Yıldırım, "Şu HDP’nin Kürtlere verdiği zararın haddi hesabı yok. Bunlar siyasi parti olamadı. Bunlar PKK terör örgütünün esaretinden kurtulamadılar. Sizlerden Kürt kardeşlerimden oy alıyorlar, talimatı Kandil’den alıyorlar. İradeleri kendi ellerinde değil. Uyanık olacağız bize zarar veren dostumuz kim düşmanımız kim iyi bileceğiz. Anlamsız yasakları bir bir kaldırdık. Ne PKK ne FETÖ ne DEAŞ bize bir şey yapamaz, bu milletin birliğini, kardeşliğini bozamaz" ifadelerini yer verdi.

"Diğer cumhurbaşkanı adayları boş boş konuşsun"

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldığını belirten Başbakan Yıldırım, "24 Haziran’da ilk kez milletvekili seçimiyle Cumhurbaşkanı seçimi aynı gün yapılacak. Seçilen Cumhurbaşkanı sizden yetkiyi alınca hükümetini kuracak. Kars’ın güçlü Meclis’te güçlü bir şekilde vekillerini gönderecek mi? Varsın diğer Cumhurbaşkanı adayları boş boş konuşsun. Boş vaatlerde yalanla dolanla iş olmaz. İnce bizim yaptırdığımız köprüden geçer, bizim yaptıklarımızı yıkmakla tehdit eder. AK Partinin kazandırdıklarını yıkmakla tehdit etsinler. FETÖ’nün dümen suyuna gidenleri bu millet Cumhurbaşkanı yapar mı? Kandil’in önünde diz çökenlere benim halkım prim verir mi? Çukur siyaseti yapanlara müsaade eder mi? Bu millet 15 Temmuz’da Recep Tayyip Erdoğan’ı bağrına bastı 24 Haziranda da bağrına basacaktır. Cumhur İttifakını en güçlü şekilde meclise yollayacağız" diye konuştu.

"Doğu Ekspresiyle Kars’a 100 bin misafir geldi"

Yıldırım, "Biraz da Kars’tan konuşalım. Kars’ın müjdelerini konuşalım. Kars bizim uzaktaki evimiz. Kars’a 16 yılda tam 10 katrilyon yatırım yaptık. Kars’ta 80 yılda yapılan okul sayısının yarısından fazlasını son 15 yılda yaptık. Kars’ta bir adet olan yükseköğretim yurt sayısını 10 adete çıkardık. Kars’ta bir tane olan yüksek öğretim sayısını 10’a çıkardık. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi bölgenin en önemli hastanesi oldu. Bu yıl içerisinde ameliyathaneyi de tam teşekküllü hale getireceğiz. 250 yataklı Devlet Hastanesiyle beraber 10 tesisi yapıp Karslı kardeşlerimizin hizmetine soktuk. 2002’de 2 tane ambulans vardı şimdi 43 tane ambulans var. Doğu Ekspresi Kars turizm kazandı. Bu sene Doğu Ekspresiyle Kars’a 100 bin misafir geldi" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım miting programının ardından Kars Valiliğine ziyarette bulunarak Vali Rahmi Doğan’dan brifing aldı.