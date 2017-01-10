Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 13:10

Başkan Çalkın, Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliklerini değerlendirdi

Başkan Çalkın, Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliklerini değerlendirdi

10 Ocak 2017 13:10

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Sarıkamış Şehitleri Anma etkinliklerinin 102’nci yıldönümü sonrasında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Kars’ın ilk kez kendi bakanıyla Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerini ev sahipliği yaptığını belirten AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Sarıkamış etkinliklerine geçen yıllara oranla çok fazla katılımın olduğunu söyledi.
“Kars ilk defa kendi bakanıyla katıldı”
Başkan Adem Çalkın, “Kars’ta Sarıkamış Şehitlerini Anma Programının 102’nci yıldönümü çok ayrı bir havada, çok ayrı bir güzellikte yaşandı. Dikkat edilecek çok şeyler vardı. İlk defa Kars, kendi Bakanıyla 102’nci yılında Şehitleri anma programı düzenledi. Misafir bakanımız olan Gençlik ve Spor Bakanımız bizleri kaç yıldır yalnız bırakmayarak her zaman anma etkinliklerine katılıyor. Tabi sayın Bakanımızın da olması farklı bir algı yarattı ve geçen yıla rağmen 3 katı gibi bir fazla katılım sağlandı” dedi.
“Vali Rahmi Doğan’a teşekkür etti”
Anma etkinlikleri için yürüyüş yolunun kısa sürede tamamlanmasında büyük emeği olan Kars Valisi Rahmi Doğan’a da teşekkür eden Başkan Çalkın, “Sarıkamış Şehitleri bu yıl Kızılçubuk Mevkisin de yapılan yürüyüş yolu kısa bir sürede tamamlanarak anma etkinliklerine yetiştirildi. Hiçbir izdihama ve karışıklığa yol vermeden insanlar saygı yürüyüşlerini tamamlandılar. İnsanları yürüyüş alanına otobüslerle getirme, otobüslerin oradan dönmesi gibi bütün organizasyon çok güzeldi. 3 gün dolu dolu hazırlanan programlarla ecdat şühedanın izinden gitti” diye konuştu.
“Sarıkamış’a 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini Sayın Bakanımız davet etti”
15 Temmuz şehit ailelerinde katıldığı anma etkinliğinin farklı bir havada gerçekleştiğinin altını çizen AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Bu yıl ki anma etkinliklerinin bir özelliği daha vardı; Sayın Bakanımızın da talimatları ile 15 Temmuz şehit ailelerini Sayın Valimiz davet etti. Onlarda bu davete icabet ederek Kars’a Sarıkamış’a geldiler. Bu da bir örnek oldu. Geçmişteki şehitlerimizin acısını daha yakındaki şehitlerimizle birlikte paylaşmak bence çok önemliydi, emeği geçenlere bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Farklı bir şehitleri anma programı olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.
Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 338 oy ile Anayasa’nın Teklif Kanunun kabul edildiğini hatırlatan Çalkın, özetle şunları söyledi.
“İnşallah ülkemiz için hayırlara vesile olacak. Başbakanımızın dünkü konuşmaları herkesi duygulandırdı. Genel Başkanımız bu anlamda birlik ve beraberliği tekrar vurguladı. Bizde Kars’ta birlik ve beraberliğimizi sağlayacak her türlü adımı atarak inşallah ülkemizde nasıl ki 15 Temmuz gecesi demokrasimizi koruduk, ülkemize de Kars’tan en iyi şekilde sahip çıkacağız.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
-6
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    -6°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    -6°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -6°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    -7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç