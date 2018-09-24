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Başkan Çelik destek istedi

Sarıkamış Gençlerbirliği Başkanı Yavuz Çelik, yeni sezonda hedefi olan bir takım olacaklarını kaydetti, Sarıkamış Gençlerbirliği Spor camiasına destek istedi.


Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz önderliğinde çalışmalara başlayan ve oynadığı müsabakalarda başarı gösteren takıma destek olunmasını isteyen Başkan Yavuz Çelik, başarılı olacaklarına inandığını belirtti.


Günün büyük çoğunluğunu tesislerde teknik ekip ve futbolculara zaman ayırarak geçiren Çelik, yeni sezondan umutlu olduğunu söyledi.


Kulübünün ciddi sıkıntılara rağmen sorun yaşamadan sezona başladığına değinen Çelik, “İç transferde futbolcularımızın büyük çoğunluğu ile anlaşma sağladık. Yeni sezondan umutluyuz. Sponsor olacak iş adamlarına ihtiyacımız var. Takımımızın herhangi bir sponsoru yo. Takımımıza sponsor olacak iş adamlarına ihtiyacımız var. Sezon daha başlamadan çok ciddi ödemeler gerçekleştirdik. Bu sezon gerek teknik ekibimizin gerekse futbol takımımızın belirlediğimiz hedef doğrultusunda başarıyı yakalayacaklarına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

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