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04 Temmuz 2017 09:10

Başkan Karaçanta, esnafı ziyaret etti

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Başkan Karaçanta, esnafı ziyaret etti

04 Temmuz 2017 09:10


Esnaf ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, belediye çalışmaları anlatarak esnafın isteklerini dinledi. Karaçanta esnaf ziyaretleri esnasında alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.


İnsan odaklı hizmet ürettiklerini belirten Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, “Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz” dedi.


Karaçanta, “Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle Kars’ı 20 yıldır yapılmayan hizmetlere kavuşturmak maksadındayız. Hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yaptık. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Kars’ı yaşanabilir bir şehir haline getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreç içinde hizmetlerimiz devam edecek” diye konuştu.


Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, çocukları da ihmal etmedi. Karaçanta, yanına gelen çocuklara çikolata ikram etti, fotoğraf çektirdi.


Başkan Karaçanta’nın esnaf ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.




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