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05 Temmuz 2017 09:19

Başkan Karaçanta, “Hazır olun 10 gün sonra Kars’ı şantiyeye çevireceğiz”

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, bu dönemde bölgedekitüm altyapı ve yol sorunlarının titizlikle ele alınacağını ve Kars’ı adeta şantiyeye çevireceklerini belirtti.

Başkan Karaçanta, “Hazır olun 10 gün sonra Kars’ı şantiyeye çevireceğiz”

05 Temmuz 2017 09:19

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, bu dönemde bölgedeki


tüm altyapı ve yol sorunlarının titizlikle ele alınacağını ve Kars’ı adeta şantiyeye çevireceklerini belirtti.


Kentteki yapılacak çalışmalarla ilgili program hazırladıklarını ifade eden Başkan Karaçanta, 2017 yılı sonu itibariyle kentte yol sorununu tamamen çözmeyi hedef ettiklerini kaydetti.


Kars’ta göreve geldikten sonra çok güzel iller yaptıklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, “Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Bülbül Mahallesi Aydınlıkevler Mahallesi, Alpaslan Mahallesi, Hafızpaşa Mahallesi ve Bahçelievler Mahalleleri başta olmak üzere ulaşım sağlanan bir çok mahallede asfaltlama çalışmalarımız ve parke taş döşeme çalışmalarımız 10 gün sonra başlayarak aralıksız devam edecek” dedi.


Başkan Murtaza Karaçanta, yapılan çalışmalara vatandaşlarında koruyarak sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.


Öte yandan Kars Belediye Başkanlığı’nca birçok mahalle de kaldırım çalışmaları yürütülürken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce de refüjlerce çiçeklendirme çalışmaları yapılıyor.




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