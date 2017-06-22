Başkan Karaçanta ilk kez gazeteci için imza attı

3,5 yıldır Kars’ta Belediye Başkanı görevini yapan Murtaza Karaçanta, Muhabir Tacettin Durmuş ve Dilek Aydın’ın nikahını kıydı. Çiftin nikah şahitliğini de Başkan Karaçanta ile Ata Gence Tan yaptı.

Çiftin nikahını kıyan Başkan Karaçanta, çiftlere ömür boyu mutluluk temennisinde bulunarak, “Tabi ki birlikteliğinizde iyi günleri de kötü günleri de birbirinizle yaşayacaksınız. Her şeyden önce bu birlikteliğin sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde devam etmesini temenni ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tacettin Durmuş ve Dilek Aydın çifti ise, nikah töreninden kendilerini yalnız bırakmayan başta Başkan Karaçanta’ya, meslektaşı olan gazeteci arkadaşlarına ve Durmuş ile Aydın ailesine teşekkür ettiler.

Öte yandan Durmuş ve Aydın çiftinin kına gecesi 12 Temmuz’da Aydın ailesinin Tuzluca’daki evinde, düğünü ise 14 Temmuz akşamı Kars Düğün Salonu’nda saat 19.00’da yapılacak.