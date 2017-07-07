Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 11:15

Başkan Karaçanta, “Olimpik Yüzme Havuzu’nun yolu yapılacak”

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun yolunu yapacaklarını belirtti.

Başkan Karaçanta, “Olimpik Yüzme Havuzu’nun yolu yapılacak”

07 Temmuz 2017 11:15


Başkan Karaçanta, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca Kars’a yaptırılan ve yaklaşık 1,5 Milyon TL.’lik Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun yolu yapımının 2017 yılı programına aldıklarını, havuzun yolunun yapımına önümizdeki günlerde başlanacağını kaydetti.


Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Halitpaşa Mahallesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Komplekslerine giden yol hakkında açıklama yaptı.


Karaçanta, “Geçtiğimiz yıl ki yatırım ve çalışma programımızda kanalizasyon içme suyu ve yol kamulaştırma çalışmaları yapılmış olup, havuzun faaliyete geçtiği bu yıl içerisinde de yol çalışması en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır” dedi.


Karslıların yoğun ilgi gösterdiği Yüzme Havuzu’nun yapılacağı vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
KARS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:21
  • Güneş :04:37
  • Öğle :12:24
  • İkindi :16:23
  • Akşam :19:49
  • Yatsı :21:46
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!